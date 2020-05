Pijany kierowca nie przejął się czerwonym światłem. Wśród rannych troje dzieci

W centrum Łodzi doszło do groźnego wypadku z udziałem pijanego kierowcy. Ranne są cztery osoby, w tym troje dzieci — poinformował rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak.

Do wypadku doszło w sobotę około godziny 19. Na skrzyżowanie al. Włókniarzy i ul. Konstantynowskiej od strony Zgierza na czerwonym świetle, z dużą prędkością wjechał pijany kierowca audi.



– Dosłownie staranował skręcającego w Konstantynowską fiata bravę. W wypadku ucierpiały cztery osoby, w tym trójka dzieci jadące fiatem. Dzieci są w wieku 6, 10 i 15 lat. Przewieziono je do szpitala. Na razie jeszcze nie wiadomo jakie odniosły obrażenia – powiedziała st. asp. Marzanna Boratyńska z łódzkiej drogówki.



44-letni kierowca audi miał promil alkoholu w organizmie. „Dziennik Łódzki” podał, iż mężczyzna nie miał prawa jazdy. Grozi mu do 5 lat więzienia.



W akcji ratowniczej, oprócz policji, wzięły udział cztery jednostki państwowej straży pożarnej.

