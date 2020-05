Minister sportu o Szumowskim: Przeprowadził zabieg dwukrotnie na moim sercu

Ja osobiście z profesorem Szumowskim miałam do czynienia i postanowiłam poświęcić swoje zdrowie. Zaufałam mu na tyle, żeby przeprowadził zabieg dwukrotnie na moim sercu po to, abym mogła wrócić do sportu – powiedziała minister sportu Danuta Dmowska – Andrzejuk, która wzięła udział w konferencji odnoszącej się do sprawy hejterskich plakatów wymierzonych w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli też minister szef KPRM Michał Dworczyk, cyfryzacji Marek Zagórski oraz minister rodziny Marlena Maląg.



– Prof. Szumowski przez cały czas pracy był naszym wzorem. Przeprowadził nas przez tak straszny, trudny okres pandemii, by dbać o nas wszystkich – powiedziała minister sportu.



– Ja osobiście z profesorem Szumowskim miałam do czynienia i postanowiłam poświęcić swoje zdrowie. Zaufałam mu na tyle, żeby przeprowadził zabieg dwukrotnie na moim sercu po to abym mogła wrócić do sportu – dodała.



Andrzejuk stwierdziła, że prof. Szumowski robi wszystko, aby ludzie mogli bezpiecznie czuć się w kraju. – Nadrzędną zasadą jest to, by traktować wszystkich sprawiedliwie. Dlatego uważam, że prof. Szumowski zasługuje, aby po zwycięskiej walce z pandemią podać mu rękę, jak to jest właśnie w szermierce – mówiła.



Na koniec podkreśliła, że solidaryzuje się z Szumowskim. – Liczę na to, że takie ataki nie będą miały więcej miejsca i będziemy mogli spokojnie funkcjonować – zakończyła.

Profesor @SzumowskiLukasz dwukrotnie operował moje serce. Dzięki jego pomocy mogłam wrócić na szermierczą planszę.



— Danuta Dmowska-Andrzejuk (@DanutaDmowska) May 30, 2020

