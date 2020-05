Prezes NFZ: Wypłaciliśmy prawie 18 mln zł na dodatkowe świadczenie dla medyków

Wypłaciliśmy prawie 18 mln zł na finansowanie dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia – poinformował w sobotę prezes NFZ Adam Niedzielski. Średnia wartość świadczenia dla lekarza to ok. 6 tys. zł, a w przypadku pozostałych zawodów – 2 tys. zł.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymują medycy bezpośrednio zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19. To rekompensata za pracę tylko w placówkach zajmujących się pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.



„Do wczoraj wypłaciliśmy 51 podmiotom prawie 18 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie dodatkowego świadczenia dla personelu medycznego objętego ograniczeniem zatrudnienia” – napisał w sobotę na Twitterze prezes NFZ.

