Polskie gole w Bundeslidze. Piątek i Lewandowski razy dwa

Nasi snajperzy błyszczą w Bundeslidze. W sobotnie popołudnie po raz drugi z rzędu do siatki trafił Krzysztof Piątek, a jego Hertha Berlin pokonała 2:0 Augsburg. Z kolei duży udział przy rozbiciu Fortuny Duesseldorf miał Robert Lewandowski. Kapitan Bayernu Monachium zdobył dwie bramki, a mistrzowie Niemiec wygrali 5:0.

Lewandowski trafił pod koniec pierwszej i na początku drugiej połowy. Bayern już wtedy rozkładał na łopatki zespół z Duesseldorfu. Gol nr trzy dla Bawarczyków to koronkowa akcja Joshuy Kimmicha i Thomasa Muellera. Ten drugi zagrał do nadbiegającego Lewego i mistrzowie Niemiec prowadzili już wtedy 3:0.



Po zmianie stron kapitan reprezentacji Polski wykończył kolejny świetny atak Bawarczyków, zamieniając na gola podanie Serge’a Gnabry’ego.



To były trafienia numer 28. i 29. w rozgrywkach Bundesligi. 32-letni napastnik jest na najlepszej drodze do zdobycia kolejnej korony króla strzelców, a Bayern do obrony mistrzowskiego tytułu.



Lepsze czasy nadchodzą też dla Krzysztofa Piątka. Napastnik Herthy strzelił w drugim kolejnym meczu berlińczyków.



Sprowadzony z AC Milan piłkarz pojawił się na placu gry w 65. minucie, a do siatki trafił w doliczonym czasie, wykorzystując sytuację sam na sam z bramkarzem gości. Jego trafienie przypieczętowało zwycięstwo nad Augsburgiem. Wcześniej prowadzenie gospodarzom dał Holender Javairo Dilrosun.

Poprzednio Piątek wpisał się na listę strzelców w środowym spotkaniu z RB Lipsk, zremisowanym na wyjeździe 2:2. Wcześniej trafił w meczu z Fortuną Duesseldorf, ma także jedną bramkę w Pucharze Niemiec. Piłkarzem Herthy jest od końca stycznia.