PKO BP Ekstraklasa. Rozpacz w Łodzi, szybkie ciosy w Gliwicach

ŁKS Łódź coraz bliżej Fortuna I Ligi. W pierwszym sobotnim meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy łodzianie przegrali na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze. Z kolei Piast Gliwice bez najmniejszych problemów rozbił Wisłę Kraków, wygrywając 3:0.

Zmiana trenera nie pomogła. ŁKS podczas pandemicznej przerwy w rozgrywkach zdecydował się na wymianę Kazimierza Moskala na Wojciecha Stawowego. Mniej wtajemniczeni roszady wcale by nie dostrzegli. ŁKS momentami grał nieźle, ale gdy przychodziło co do czego, to koncertowo partolił wymarzone okazje do gola.



W 28. minucie uderzenie Pirulo dobijał Adam Ratajczyk. Młody napastnik łodzian tylko w sobie znany sposób nie trafił do bramki Michała Chudego.

Łodzianom wiele razy skórę ratował Arkadiusz Malarz. To jego świetne interwencje zapobiegły utracie bramki m.in. po strzałach Igora Angulo i Roberta Janży.Malarz nie miał jednak szans, gdy ŁKS w prosty sposób stracił piłkę na własnej połowie. Górnik przeprowadził kontratak. Strzał Angulo został zablokowany, ale dobitka Giorgiosa Giakoumakisa była już skuteczna. To było premierowe trafienie na polskich boiskach 26-letniego napastnika, który do Zabrza trafił z AEK Ateny.Dla Górnika była to pierwsza wyjazdowa w tym sezonie. Z kolei ŁKS już na dobre może oswajać się z powrotem do Fortuna I ligi. Do wykaraskania się ponad strefę barażową ekipie z Łodzi brakuje aż 11 punktów.

Szybko rozstrzygnął się mecz w Gliwicach, gdzie Piast mierzył się z Wisłą, bo pod bramką Michała Buchalika największe zagrożenie prowokowali sami wiślacy.



Tak było już chwilę po rozpoczęciu, gdy krakowianie nie potrafili wybić piłki z pola karnego. Ta w efekcie trafiła do Jorge Feliksa, który strzałem w krótki róg pokonał Michała Buchalika. Piast prowadził, a na boiskowym zegarze nie minęła jeszcze pierwsza minuta meczu.

10 minut później nie popisał się Gierogij Żukow. Albańczyk tak wyprowadzał akcję Białej Gwiazdy, że po chwili Felix podał do Piotra Parzyszka, a ten podwyższył prowadzenie goniącego Legię Piasta.Wisła próbowała gonić, ale nie stwarzała wielkiego zagrożenia. Inaczej było po zmianie stron. W pierwsze minuty czujność Frantiska Placha sprawdzać próbowali Jakub Błaszczykowski i Vukan Savicević.Ale na nic to, gdy popełnia się takie błędy w obronie. Dla gola numer trzy dla Piasta zasłużył się Kamil Wojtkowski, który zagrał do Martina Konczkowskiego. A z bramki po raz kolejny cieszył się Piotr Parzyszek.To kompletnie podcięło wiślakom skrzydła. A do tego na kwadrans przed końcem z boiska wyleciał za czerwoną kartkę Maciej Sadlok. W 85. minucie dzieła zniszczenia dopełnił Patryk Tuszyński. Piast rozbił Wisłę, zwyciężając 4:0.