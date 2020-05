Wybory już nie „zabijają”? Trzaskowski i Budka przeciskają się przez tłum bez maseczek

Przywódcy KO wielokrotnie mówili o „śmiertelnym zagrożeniu”, jakie miało wiązać się z wyborami korespondencyjnymi. Kandydat ugrupowania na prezydenta Rafał Trzaskowski stwierdzał, że organizując wybory w takiej formie „narażalibyśmy bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków, Polek i Polaków” i on nie byłby w stanie podjąć takiej decyzji. Dziś, niecałe trzy tygodnie po planowanym terminie wyborów KO zorganizowała wiec na setki osób. Na nagraniach z wydarzenia widać jak Trzaskowski i lider PO Borys Budka przeciskają się bez maseczek przez zgromadzony tłum.

Przed miesiącem Koalicja Obywatelska wypuściła spot informacyjny w sprawie wyborów prezydenckich. Straszono w nim m.in. możliwością łatwego zakażenia się koronawirusem i przekonywano, że bezpieczne wybory będzie można przeprowadzić dopiero 16 maja 2021 r. – 10 maja te skrzynki mogą być urnami nie tylko wyborczymi” – grzmiał w spocie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jej komitet wyborczy.



W kwietniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki oceniał, że koperty z kartami do głosowania mogą okazać się „zabójcze”. O „zainfekowanych kopertach” mówił także Rafał Trzaskowski, co nie przeszkadzało jednak nadzorowanemu przez niego urzędowi w przyjmowaniu i wysyłaniu korespondencji.



– Nie wiem, jak można próbować organizować wybory w takiej sytuacji, narażając naszych seniorów, uczestników komisji wyborczych. To jest po prostu niemożliwe. (…) Organizując wybory – narażalibyśmy bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków, Polek i Polaków. Ja takiej decyzji nie jestem gotów podjąć – tak z kolei wypowiadał się Trzaskowski pod koniec marca w TVN 24.



– Powiem wprost: miasto Warszawa nie wyobraża sobie organizacji wyborów prezydenckich. Decyzja jest po stronie rządu, (...) natomiast ja poczuwam się w swoim obowiązku, żeby mówić jasno i prosto do rządu, że organizacja wyborów narażałaby warszawiaków – w mojej ocenie – na niebezpieczeństwo. (…) Ja sobie tego nie wyobrażam, tak jak zresztą większość włodarzy miast w Polsce – dodawał.

Oceny te stoją w kontraście do sytuacji, jaką mogliśmy zaobserwować dziś. Na nagraniach, które zamieścił na Facebooku lider PO Borys Budka widać dzisiejsze spotkanie z Trzaskowskim, jakie zorganizowano w Poznaniu. W zgromadzeniu wzięło udział, według szacunków policji, kilkaset osób. W pewnym momencie widać jak Trzaskowski i lider PO Borys Budka przeciskają się bez maseczek przez zgromadzony tłum.Zwraca uwagę fakt, że od terminu, w jakim miały się odbyć wybory za pośrednictwem „zabójczych” kopert nie minęły nawet trzy tygodnie, a liderzy organizują tak liczne zgromadzenia.