„Alarm!”. Zamek w Puszczy Noteckiej wciąż rośnie

To jedna z najbardziej kontrowersyjnych budowli w Polsce. We wsi Stobnica leżącej na terenie Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce wciąż powstaje osobliwy zamek. Choć inwestor stara się wszystko trzymać w tajemnicy, kilku śmiałkom udało się wejść do środka i sfilmować wnętrza. – Myślę, że mniej myślał o rachunku ekonomicznym, a o tym, żeby spełnić swoje marzenie – ocenia architekt Kamil Bocian. Potwierdzają to osoby, które były w środku. – To prywatna budowla do prywatnego użytku. Nie jest budowana z myślą o jakimś hotelu – uważa członek grupy Urbex Team Poznań. Reporterom programu „Alarm!” nie udało się skontaktować z inwestorem, milionerem działającym m.in. w branży odzieżowej.

