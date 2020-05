Nie żyje legendarny gitarzysta rockowy

Współpracował z takimi gwiazdami muzyki rockowej jak Kiss, Motörhead W.A.S.P. czy Meat Loaf. W wieku 70 lat zmarł ceniony gitarzysta i producent Bob Kulick.

Informację o śmierci artysty przekazał jego brat Bruce, były gitarzysta między innymi Kiss. Nie podał przyczyny śmierci brata.



„Jestem zrozpaczony, że muszę podzielić się z wami informacją o śmierci mojego brata Boba Kulicka. Jego miłość do muzyki oraz talent muzyczny i producencki powinny być zawsze doceniane. Wiem, że teraz jest już spokojny z naszymi rodzicami. Gra na gitarze tak głośno, jak to tylko możliwe. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym dla nas czasie” – napisał na Facebooku.



Bob Kulick urodził się 16 stycznia 1950 roku w Nowym Jorku. Na początku lat 80. zagrał na dwóch albumach Kiss – „Alive II” oraz „Killers”. Z własnym zespołem Balance nie odniósł większego sukcesu, ale zdobył sławę w branży współpracując z takimi grupami jak Motörhead, Kiss a także z gwiazdami jak Alice Cooper, Doro Pesch, Meat Load czy Diana Ross.



Wyprodukował również dla zespołu Motörhead piosenkę „Whiplash”, która zdobyła nagrodę Grammy w kategorii Best Metal Perfomance w 2005 roku.





