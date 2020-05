Adam Borowski dla portalu tvp.info: Wybory w czerwcu to nasze obywatelskie prawo

Nie wierzę w to, że nasz protest skłoni pana Grodzkiego do szybszych działań. Chcemy wyrazić również poparcie dla rządu i wezwać go do tego, że jeśli będą siły, które będą bojkotować wybory (...), to żeby nie zawahał się wprowadzić stanowczych i zgodnych z prawem działań, które pozwolą zapobiec tej destrukcji – powiedział portalowi tvp.info Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL i organizator zaplanowanej na 1 czerwca manifestacji poparcia dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie 28 czerwca 2020 r.

Manifestacja ma rozpocząć się o godz. 11. Organizator podkreśla, że Polacy mają prawo do głosowania w wyborach przeprowadzonych w konstytucyjnym terminie. – Organizujemy manifestację w poniedziałek, przede wszystkim dlatego, że już można (zezwalają na to nowe przepisy związane ze stanem epidemii w Polsce – red.). W związku z obstrukcyjną działalnością pana marszałka Senatu dotyczącą ustawy, która ma regulować wybory 28 czerwca protestujemy przed Sejmem, wzywając pana Tomasza Grodzkiego do intensywnej pracy, do zakończenia tych prac i zwrotu ustawy do Sejmu – mówi Adam Borowski.



Rozmówca podkreśla, że w manifestacji weźmie udział maksymalnie 150 osób, bo tak stanowi obecnie prawo. Ja wyjaśnia, planowane na poniedziałek wydarzenie ma także skłonić rząd do podjęcia stanowczych, ale zgodnych z prawem działań w przypadku, gdyby pojawiły się siły uniemożliwiające lub utrudniające przeprowadzenie wyborów w konstytucyjnym terminie.



– Na przykład gdy prezydent miasta lub jakiś burmistrz powiedzą, że nie są w stanie przeprowadzić tych wyborów i tego nie zrobią, to wtedy rząd musi wykazać stanowczość, aby wprowadzić zarząd komisaryczny i te wybory przeprowadzić – wyjaśnia rozmówca portalu tvp.info.



Borowski, który jest m.in. szefem warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej” tłumaczy, że nie można doprowadzić do sytuacji, aby po 6 sierpnia Polska została bez prezydenta.



– To byłby bardzo poważny kryzys konstytucyjny, który uniemożliwiałby wprowadzenie jakiejkolwiek ustawy, gdyż ta musi być podpisana przez prezydenta. A mamy przecież teraz działania związane z kryzysem (wywołanym przez pandemię koronawirusa – red.). Rząd musi błyskawicznie reagować, wprowadzać ustawy, jedną tarczę, drugą tarczę (antykryzysową – red.), być może teraz będzie też potrzeba jeszcze innych działań, które będą wymagały podpisu prezydenta – mówi organizator manifestacji.

#wieszwiecej Polub nas

Organizator manifestacji skomentował również pojawiające się zarzuty, że Jacek Sasin „zmarnował pieniądze”, wydając je na przygotowanie wyborów 10 maja. – To taka narracja, która jest sama w sobie sprzeczna. Opozycja krzyczy, że rząd jest odpowiedzialny za nieprzeprowadzenie wyborów i kompletnie nie pamięta tego, że pan Grodzki przez miesiąc trzymał ustawę w Senacie, a do tego jeszcze wiele samorządów odmówiło wykonywania działań na rzecz tych wyborów. Pan minister Sasin wypełniał swoje obowiązki, a obowiązkiem rządzących jest przygotowanie należycie wyborów w konstytucyjnym terminie – powiedział.



Borowski odniósł się także do pojawiających się ostatnio opinii, że po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy jego obowiązki mógłby tymczasowo przejąć Tomasz Grodzki. – To są mrzonki, to jest po prostu zwyczajnie niemożliwe – mówi. Dodaje, że konstytucja dopuszcza oczywiście taki wariant, ale w momencie, gdy marszałek Sejmu nie byłaby zdolna do wykonywania tej funkcji. Borowski stwierdził, że polska ustawa zasadnicza wymaga głębokich zmian w przyszłości, gdyż obecnie nie przewiduje sytuacji, gdy nie ma prezydenta, ponieważ nie został on wybrany.



– Tak naprawdę nie wiadomo, kto po 6 sierpnia zastąpiłby pana prezydenta, bo konstytucja nie mówi tego wprost. Konstytucja wymienia, że marszałek Sejmu pełni te obowiązki w bardzo konkretnych sytuacjach, a taka sytuacja nie jest w niej przewidziana – wyjaśnia nasz rozmówca.



Borowski powiedział, że podczas manifestacji zostanie złożona petycja do marszałka Senatu, aby nie opóźniał prac nad ustawą. Zdradził też, że w poniedziałek manifestanci zwrócą się do Państwowej Komisji Wyborczej w związku z nielegalnym zbieraniem podpisów na listach poparcia dla Rafała Trzaskowskiego.



– Wybory to poważna sprawa, jedna z najważniejszych. To jest esencja demokracji i należy na każdym etapie przestrzegać prawa. W tym momencie PKW, żeby wszystko było lege artis, powinna zmienić wzór list poparcia i wtedy wszystkie te zebrane dotychczas podpisy na starych listach byłyby nieważne. To jest najprostszy sposób na to, aby nie nagrodzić ludzi, którzy łamią prawo – podsumowuje Borowski.