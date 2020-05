Budka: Gowin rzucił Platformie „koło ratunkowe”. Jestem mu wdzięczny

– Gowin spełnił to, na co się umówiliśmy. (…) Wspólnie wyrzuciliśmy do kosza majowe wybory – niebezpieczne i nieuczciwe. Teraz to PKW i samorządy muszą je przeprowadzić – powiedział w rozmowie z TVN24 lider PO Borys Budka. Polityk przyznał, że lider Porozumienia rzucił Platformie „koło ratunkowe”.

Budka: Moje zaufanie do Schetyny zostało nadwyrężone – Jeżeli ktoś mieni się patriotą Platformy, a swoimi bardzo złymi decyzjami gra tylko na siebie i może zatopić formację, to przestaje być tym... zobacz więcej

Lidera PO zapytano, czy jest wdzięczny Gowinowi za „koło ratunkowe”, które miał rzucić Platformie.



– Oczywiście, że jestem wdzięczny Gowinowi i mówię to publicznie. Powiem więcej: gdybyśmy szli wtedy logiką niektórych moich kolegów z opozycji, krzyczących pod pomnikiem AK, że nie należy rozmawiać z „wysłannikiem Kaczyńskiego”, tobyśmy w tej chwili mieli już prezydenta Andrzeja Dudę wybranego w pierwszej turze przy 10-, 20-procentowej frekwencji. Powtórzę ostatni raz: Gowin spełnił to, na co się umówiliśmy. Wspólnie wyrzuciliśmy do kosza majowe wybory - niebezpieczne i nieuczciwe. Teraz to PKW i samorządy muszą je przeprowadzić – powiedział Budka.



Zapytano go też o motywy działań Gowina.



– Przyznam, że do dziś nie wiem, co było jego motywacją – to się pewnie okaże w przyszłości. Na dziś Gowin bardzo dużo stracił, bo w elektoracie Zjednoczonej Prawicy jest prawdopodobnie większym wrogiem niż ja (śmiech) – stwierdził lider PO.



Jego zdaniem, dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego Gowin ma być „przegrany”, ponieważ „jeśli PiS przegra wybory prezydenckie, to pierwszym winnym będzie właśnie Gowin”.

