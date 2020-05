Rzecznik rządu: Dzięki odpowiedzialnym działaniom Polska opanowała epidemię

„Dzięki odpowiedzialnym działaniom Polska lepiej od wielu innych krajów opanowała epidemię koronawirusa” – pisze na Twitterze rzecznik rządu Piotr Müller. Na dowód swoich słów przytoczył dane.

„Przygotowanie służby zdrowia, liczba wolnych łóżek oraz respiratorów pozwala nam w bezpieczny sposób odmrażać gospodarkę zapewniając opiekę tym, którzy będą jej potrzebowali” – pisze Müller.



Do wpisu rzecznik załączył grafikę z wykresem, na którym widzimy porównanie liczby zgonów w różnych krajach UE. O ile w Hiszpanii na 1 milion mieszkańców epidemia zabiła 580 osób, w Wielkiej Brytanii – 558 osób, we Włoszech – 548 osób, a w Belgii aż 810 osób, to w Polsce wskaźnik ten wyniósł 27 osób. Nasz kraj jest więc w czołówce państw, które z koronawirusem poradziły sobie najlepiej.



Wykres jest oparty o dane z portalu worldmeters.info, na którym gromadzone są informacje dotyczące epidemii, spływające z całego świata.



Jak dodano, w Polsce dostępnych jest aż 94,7 proc. respiratorów i 82,3 proc. łóżek w szpitalach zakaźnych. Kontrastuje to z pojawiającymi się w szczycie epidemii w krajach takich jak Włochy informacjami o brakach w sprzęcie.

Dzięki odpowiedzialnym działaniom Polska lepiej od wielu innych krajów opanowała epidemię #koronawirus. Przygotowanie służby zdrowia, liczba wolnych łóżek oraz respiratorów pozwala nam w bezpieczny sposób odmrażać gospodarkę zapewniając opiekę tym, którzy będą jej potrzebowali. pic.twitter.com/E6pGamD7su — Piotr Müller - rzecznik rządu (@PiotrMuller) May 30, 2020

