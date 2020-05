Prezydent: Jestem w kontakcie z biznesem, również turystycznym

Jestem w bieżącym kontakcie z biznesem, również z biznesem turystycznym po to, by - gdy zajdzie taka potrzeba – wprowadzać kolejne rozwiązania czy modyfikować istniejące tak, by pomoc była jak najskuteczniejsza – powiedział w Iławie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, który odwiedził marinę Port 110, mówił, że miejsce to cieszy się – szczególnie latem – dużą popularnością jako punkt turystyczny. Poinformował, że rozmawiał tam o sytuacji branży turystycznej, m.in. z managerką jednego z lokalnych hoteli. Zaznaczył, że z rozmów wynika, że tutaj branża radzi sobie z sytuacją związaną z pandemią koronawirusa i że jest szansa, że zbliżający się sezon „nie musi być złym sezonem, choć tak fatalnie się zaczął, od właściwie zerowego ruchu turystycznego”.



– Bardzo się cieszę, że ponownie usłyszałem optymizm i usłyszałem dobre wieści: że są już rezerwacje, że klienci zamawiają zarówno miejsca hotelowe, jak i miejsca do tego, by trzymać łodzie – powiedział prezydent.



Dodał, że dowiedział się, iż właściciele hotelu skorzystali z tzw. tarczy antykryzysowej i dzięki zaoferowanemu wsparciu udało się im utrzymać miejsca pracy. Podobnie, przekonywał, jest też w innych takich placówkach w regionie.



Duda życzył całej branży turystycznej, by sytuacja wracała do normy, radził, by korzystać z dostępnych form wsparcia, a tych, którzy czekają na tę pomoc, prosił o cierpliwość.

źródło: TVP Info, PAP

– Niezależnie od tego jak działają ministrowie i premier czyli rząd, ja także jestem w bieżącym kontakcie z biznesem, również z biznesem turystycznym po to, by gdy zajdzie taka potrzeba wprowadzać kolejne rozwiązania czy modyfikować te, które istnieją, by ta pomoc była jak najskuteczniejsza, jak najlepsza i by na pewno dotarła do adresatów i pozwoliła wrócić do takiego co najmniej funkcjonowania, jak poprzednio – powiedział prezydent. Dodał, że „może nawet dzięki nim okaże, że będziemy mieli jeszcze lepszą sytuację niż przed koronawirusem”.