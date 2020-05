Polacy chcą wyborów. Manifestacja 1 czerwca przed Sejmem

1 czerwca przed Sejmem odbędzie się manifestacja organizowana przez Adama Borowskiego, działacza opozycji antykomunistycznej w czasach PRL i szefa warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Jej celem jest wyrażenie poparcia dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich w konstytucyjnym terminie 28 czerwca 2020 r.

– Ostatni termin, jaki pozwoliłby na to, by wszystkie możliwości, które ewentualnie uniemożliwiałyby sytuację, w której 6 sierpnia tego roku wybrany byłby już i zaprzysiężony prezydent RP, to 28 czerwca; nie ma żadnej możliwości przeprowadzenia kolejnych zmian – powiedział w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Mimo to ponownie pojawiły się obawy, że prace Senatu doprowadzą do powtórzenia się sytuacji, która uniemożliwiła przeprowadzenie wyborów 10 maja.



Zaistniała sytuacja spotkała się z reakcją z strony opozycjonisty z czasów PRL, Adama Borowskiego, który zapowiedział na 1 czerwca manifestację przed Sejmem. Rozpocznie się ona o godz. 11, a jej celem jest wyrażenie poparcia dla przeprowadzenia wyborów 28 czerwca.



Podczas manifestacji ma być złożona petycja do Grodzkiego z prośbą o to, aby nie opóźniał prac w Senacie nad ustawą dotyczącą wyborów.

