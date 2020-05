Hejterskie plakaty wymierzone w Szumowskiego. Ministrowie chcą interwencji Trzaskowskiego

– To jest niedopuszczalne. Żądamy, by takie plakaty zostały natychmiast usunięte – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk, odnosząc się do sprawy hejterskich plakatów wymierzonych w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Plakaty pojawiły się na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory. W konferencji uczestniczyli też minister cyfryzacji Marek Zagórski, minister rodziny Marlena Maląg i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory, pojawiły się hejterskie plakaty wymierzone w Łukasza Szumowskiego. Wypisane są na nich zarzuty wobec ministra zdrowia oraz hasła: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”. W sierpniu 2014 r. ta sama firma ocenzurowała plakaty z kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Władze spółki należącej do wydawcy „Gazety Wyborczej” raziło określenie „sitwa” i – posiłkując się opinią radcy prawnego – zasugerowali zmianę tego słowa na „władza”.



Do sprawy tej odnieśli się w trakcie dzisiejszej konferencji szef KPRM Michał Dworczyk, minister cyfryzacji Marek Zagórski, minister rodziny Marlena Maląg i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.



– Żądamy, by przystanki były wolne od tego rodzaju hejterskich grafik. To jest niedopuszczalne. Żądamy by takie plakaty zostały natychmiast usunięte – powiedział Dworczyk, dodając, że żąda od Trzaskowskiego by interweniował w sprawie. Jak stwierdził, odciąć od plakatów powinna się także „Gazeta Wyborcza”.



Minister dodał, że rząd sprzeciwia się nie transparentności, a hejtowi. Jak dodał, jego przejawy widać było wielokrotnie w działaniach PO. – Ratusz warszawski zatrudnia ludzi z SokuzBuraka – przypomniał.

– Za to co się dzieje w Warszawie, w infrastrukturze warszawskiej jest odpowiedzialny prezydent Rafał Trzaskowski. Dlatego do niego występujemy z takim apelem – stwierdził. Dworczyk dodał, że sprawą zająć powinien się RPO.

– Mamy do czynienia z kolejną kampanią nienawiści. Zaczyna się plakatem, a potem w sieci eskaluje. Powoduje olbrzymie czasem zniszczenia. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami ataków na min. Szumowskiego, ale też lekarzy, nauczycieli. Apelujemy, by nie eskalować morza nienawiści – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jak dodał, pierwszą ofiarą hejtu wokół pandemii był lekarz, który popełnił samobójstwo.



– Hejt jest zjawiskiem, z którym musimy wszyscy walczyć, niezależnie od barwy politycznej – stwierdził.



– W sporcie faule są niedozwolone. Prof. Szumowski przez cały czas pracy był naszym wzorem, przeprowadził nas przez czas pandemii, zrobił wszystko by uniknąć sytuacji takiej jak we Włoszech, Hiszpanii czy ostatnio w Brazylii. Zaufałam profesorowi Szumowskiemu tak, że dwukrotnie przeprowadził zabieg na moim sercu – powiedziała minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.



Jak stwierdziła, „po wygranej walce Szumowski został zaatakowany przez ludzi, którzy nawet nie potrafili się pod tym atakiem podpisać”.



– Nikczemnym, haniebnym i niegodnym jest atak na Szumowskiego i jego rodzinę. Robi to opozycja, która nie potrafi nic zaproponować Polsce (…) nie potrafi przyznać, że rząd wykonał zadanie bardzo dobrze– powiedziała z kolei minister rodziny Marlena Maląg.



– Łukaszu, jesteśmy z tobą i z twoją rodziną – dodała.



