Partner Biedronia atakuje żonę Hołowni

Popieram związki partnerskie, jednak dla mnie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Nie znam osób tej samej płci, które planowałyby małżeństwo – oświadczyła w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” żona Szymona Hołowni. Jej wpis skrytykował poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek, prywatnie partner Roberta Biedronia.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Urszula Brzezińska-Hołownia, żona kandydata na prezydenta – byłego prezentera TVN – Szymona Hołowni, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” komentowała sprawy LGBT i związków partnerskich.



Jak oświadczyła, ona sama popiera związki partnerskie. „Jednak dla mnie małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. To moje stanowisko, ale zdaję sobie sprawę, że pokolenie mojej córki będzie to już postrzegało inaczej” – oznajmiła.



Pytana, dlaczego w świeckim państwie „zabraniać dwóm mężczyznom możliwość zawarcia małżeństwa” odparła, że to być może kwestia wychowania. „Nie znam osób tej samej płci, które planowałyby małżeństwo” – przyznała.



Na jej słowa zareagował Krzysztof Śmiszek, partner Roberta Biedronia. „Nigdy nie byłem w Ameryce Południowej. Czy to znaczy, że Ameryka Południowa nie istnieje?” – ironizował.

Nigdy nie byłem w Ameryce Południowej. Czy to znaczy, że Ameryka Południowa nie istnieje? pic.twitter.com/tkHwU7VKCf — Krzysztof Śmiszek (@K_Smiszek) May 29, 2020

źródło: TT, wyborcza.pl

Przypomnijmy, w styczniu Szymon Hołownia pytany o to, czy jako prezydent podpisałby ustawę o związkach partnerskich kandydat odparł: „Jeżeli ja będę prezydentem, a wy to przegłosujecie – związki partnerskie dla osób tej samej płci – to ja nie miałbym problemu z podpisaniem tej ustawy”.