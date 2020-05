„Mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym”. 10 kłamstw i manipulacji Budki

W czasach powszechnego fałszu mówienie prawdy jest aktem rewolucyjnym - te słowa Orwella dedykuję całej opozycji i wszystkim dziennikarzom - napisał na Twitterze kilka dni temu Donald Tusk. Mówiąc te słowa polityk uderzył bardzo mocno w swoją byłą formację i obecnego lidera PO, Borusa Budkę. To on i jego formacja dokonała szeregu manipulacji dotyczących wyborów prezydenckich i nie tylko. Jakich? Przypominamy.

Druga ustawa o wyborach prezydenckich ponownie utknęła w Senacie, którym kieruje marszałek Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej. To kolejny raz, kiedy „izba zadumy”, stosuje obstrukcje i opóźnia działania. Ostatnim razem, kiedy kandydatką PO była jeszcze Małgorzata Kidawa-Błońska, a słupki jej poparcia leciały na łeb na szyję – nawet do 2 proc. – Senat przetrzymał ustawę, nie wprowadzając żadnej poprawki i wybory prezydenckie się 10 maja się nie odbyły.





Senatorom PO, Lewicy i PSL z sejmowej mównicy gratulował przewodniczący Platformy Obywatelskiej



Borys Budka: Jestem dumny, że dzięki demokratycznej większości [PO+PSL+SLD] w Senacie zablokowaliśmy wyborypic.twitter.com/uvdeFA3Ioe — John (@JohnMcRac) May 26, 2020 Teraz sytuacja jest podobna. Senat zamroził drugą ustawę, złożoną przez PiS, która zakłada poprawki opozycji. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, bo do 6 sierpnia Polacy muszą wybrać głowę państwa, by zachować konstytucyjną ciągłość urzędu. Jednocześnie Tomasz Grodzki nie kryje się z tym, że chciałby chociaż na chwilę zastąpić głowę państwa, gdyby wyborów do tego terminu nie udało by się przeprowadzić.



W czasie sobotniej konferencji prasowej w Poznaniu szef klubu KO i lider PO Borys Budka powiedział, że dochodzą do niego niepokojące sygnały o możliwości zmanipulowania wyniku wyborów prezydenckich. – Nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia, nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony polityków PiS-u – powiedział.



– Panie prezesie Kaczyński, wara od tych wyborów. Polacy sami wybiorą sobie prezydenta. Nie zrobicie tego na Nowogrodzkiej jakimikolwiek sztuczkami i manipulacjami w procesie wyborczym – podkreślił. Teraz sytuacja jest podobna. Senat zamroził drugą ustawę, złożoną przez PiS, która zakłada poprawki opozycji. Sytuacja jest o tyle skomplikowana, bo do 6 sierpnia Polacy muszą wybrać głowę państwa, by zachować konstytucyjną ciągłość urzędu. Jednocześnie Tomasz Grodzki nie kryje się z tym, że chciałby chociaż na chwilę zastąpić głowę państwa, gdyby wyborów do tego terminu nie udało by się przeprowadzić.W czasie sobotniej konferencji prasowej w Poznaniu szef klubu KO i lider PO Borys Budka powiedział, że dochodzą do niego niepokojące sygnały o możliwości zmanipulowania wyniku wyborów prezydenckich. – Nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia, nie będzie zgody na żadne manipulacje ze strony polityków PiS-u – powiedział.– Panie prezesie Kaczyński, wara od tych wyborów. Polacy sami wybiorą sobie prezydenta. Nie zrobicie tego na Nowogrodzkiej jakimikolwiek sztuczkami i manipulacjami w procesie wyborczym – podkreślił.

Ten sam polityk jeszcze przed wymianą kandydata zarzekał się, że wybory nie mogą się odbyć. Kiedy już nowym „kandydatem dublerem” został Rafał Trzaskowski, Budka radykalnie zmienił zdanie. Jak Budka zmieniał zdanie?



Kłamstwa i manipulacje Borysa Budki





– Wybory powinny odbyć się po tym, jak skończy się stan klęski żywiołowej – mówił szef Platformy w trakcie konferencji prasowej 19 marca. Dodał, że wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego jest koniecznością. – Bezpieczne wybory to wybory 16 maja 2021 roku – stwierdził z kolei na konferencji 20 marca.



��pełna kampania pic.twitter.com/ksU2L8ShVY — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) April 20, 2020 – Ta władza dąży w sposób zdeterminowany do tego, by przeprowadzić wybory, obojętnie w jaki sposób, obojętnie czy narażając nasze zdrowie i życie, czy narażając nasze dane, byleby prezydent Andrzej Duda miał kolejne pięć lat w Pałacu. A jakim kosztem, to ich zupełnie nie obchodzi – ocenił Borys Budka w wypowiedzi dla onet.pl 24 kwietnia.



Również w onet.pl, 30 kwietnia stwierdził: „Każdy, kto chce robić wybory 10 maja, po prostu będzie miał krew na rękach. Trzeba to mówić bardzo mocno”. – Wybory powinny odbyć się po tym, jak skończy się stan klęski żywiołowej – mówił szef Platformy w trakcie konferencji prasowej 19 marca. Dodał, że wprowadzenie tego stanu nadzwyczajnego jest koniecznością. – Bezpieczne wybory to wybory 16 maja 2021 roku – stwierdził z kolei na konferencji 20 marca.– Ta władza dąży w sposób zdeterminowany do tego, by przeprowadzić wybory, obojętnie w jaki sposób, obojętnie czy narażając nasze zdrowie i życie, czy narażając nasze dane, byleby prezydent Andrzej Duda miał kolejne pięć lat w Pałacu. A jakim kosztem, to ich zupełnie nie obchodzi – ocenił Borys Budka w wypowiedzi dla onet.pl 24 kwietnia.Również w onet.pl, 30 kwietnia stwierdził: „Każdy, kto chce robić wybory 10 maja, po prostu będzie miał krew na rękach. Trzeba to mówić bardzo mocno”.

W dniu, w którym wybory się jednak nie odbyły stwierdził z kolei: „Jesteśmy pod jednym z kilkudziesięciu tysięcy lokali wyborczych. To tutaj powinny trwać wybory prezydenckie, bez żadnego trybu zostały one wstrzymane”.



Budka po tym, jak przez obstrukcję Senatu wyborów nie przeprowadzono, zaczął atakować rząd. Jeszcze kilka dni wcześniej grzmiał, że wybory to zagrożenie dla Polaków.



– To jest rachunek, paragon hańby tego rządu. 2 tys. zł dla dziecka po przeszczepie, które rodzice muszą wydać tylko dlatego, że ten rząd zamiast dofinansować służbę zdrowia, woli wydawać pieniądze na nagrody dla ministrów – powiedział polityk w TVP, a później w sądzie przekonywał, że wcale nie zamierzał oskarżać rządu, a chodziło mu tylko i wyłącznie o ten konkretny przypadek, konkretnych klientów, konkretnej apteki.

Spokojnej nocy! pic.twitter.com/epNhFS7ZOb — Samuel Pereira ���� (@SamPereira_) October 11, 2019 3. Krętactwa Borysa Budki nie umknęły uwadze sędziego Sądu Okręgowego w Gliwicach. Budka manipulował też w spotach wyborczych. „Wzywam pana, stańmy do debaty! Chciałbym, żeby odpowiedział pan na bardzo proste pytania. Jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na rekordowy import węgla ze wschodu? Jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na wydłużające się kolejki do lekarzy? Jak długo jeszcze pana rząd będzie nieskutecznie walczył ze smogiem?” – zwracał się do premiera Mateusza Morawieckiego. Kolejnym przykładem mijana się z prawdą tego polityka jest „paragon hańby”, który pokazał w czasie debaty w TVP. Na paragonie znajdowały się dwa opakowania leku Valcyte, opiewające w sumie na kwotę 2082,36 zł. Okazało się jednak, że lek jest refundowany i kosztuje 3,20 zł – także w aptece, z której pochodził zaprezentowany przez Budkę rachunek.

W każdym z tych trzech pytań pojawia się kłamstwo, bądź manipulacja. Według danych Eurostatu najwięcej węgla z Rosji sprowadzono do Polski w 2011 r. (9,31 mln ton). Był to czas rządów Donalda Tuska. Ówczesny premier trzy lata wcześniej otworzył „nowy rozdział” w relacjach z Władimirem Putinem – gdy w lutym 2008 roku ze swoimi ministrami gościł na Kremlu, mówił o prezydencie Putinie „nasz człowiek w Moskwie”.



Pytanie Borysa Budki do premiera RP: „jak długo jeszcze pana rząd będzie pozwalał na wydłużające się kolejki do lekarzy?” zawiera w sobie nieprawdziwą tezę. Jak pisał serwis tvn24 (opierając się na danych NFZ z czerwca 2019 roku, dotyczących przypadków pilnych), średni czas oczekiwania na zabiegi zaćmy, endoprotezoplastyki biodra i kolana w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości się skrócił. Ta sama sytuacja dotyczy oczekiwania na rezonans magnetyczny.



Borys Budka pytając premiera Mateusza Morawieckiego „jak długo jeszcze pana rząd będzie nieskutecznie walczył ze smogiem?” dopuszcza się manipulacji przemilczając fakt, że problem Polski ze smogiem to dziedzictwo ośmiu lat rządów Donalda Tuska oraz Ewy Kopacz. W lutym 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu analizując sytuację od 2007 do 2015 r. włącznie orzekł, że w tym okresie Polska złamała prawo UE, dopuszczając do nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

- Na TT w pewnym momencie było tyle grup, że oszalałem - poseł PO, z którym rozmawiałem. pic.twitter.com/0b811QJyI3 — Marcin Dobski (@szachmad) March 30, 2020 7. Przykładem kolejnej manipulacji jest afera z hejterską stroną SokuzBuraka. Politycy PO zarzekali: nie mamy z tym nic wspólnego. Jednak jak się okazało, w grupie „soku” działał również sam Borys Budka, na co dowody pokazał Marcin Dobski.

Budka manipulował też w sprawach związanych z procedurą wyboru nowego I prezesa Sądu Najwyższego, po wygaśnięciu kadencji Małgorzaty Gersdorf, która odeszła na emeryturę.



Po tym, jak Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego wybrało w końcu pięciu kandydatów na I prezesa do wyboru przez prezydenta Budka pisał, że zgodny z polską konstytucją będzie tylko wybór jednego z tych kandydatów, który otrzymał największą liczbę głosów poparcia na ZO SN. Przypomnijmy, że większość w SN stanowią tzw. starszy sędziowie, sprzeciwiający się reformie sądownictwa obecnego rządu. Zdaniem Budki, jedynym kandydatem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego na stanowisko I Prezesa jest sędzia Włodzimierz Wróbel, z kolei pozostałych „nie należy traktować jako kandydatów”. Powołanie któregokolwiek z nich przez prezydenta miałoby być „złamaniem konstytucji”. Konstytucja jasno mówi, że wyboru I prezesa dokonuje prezydent spośród pięciu sędziów, przedstawionych przez ZO SN. Przypomnijmy, w przeszłości były przypadki, gdzie nie wybierano na I prezesa tego sędziego, który nie miał większości głosów.





– Małgorzata Kidawa-Błońska była, jest i będzie kandydatką KO na prezydenta – mówił lider PO Borys Budka w kwietniu w rozmowie z portalem gazeta.pl. Pod koniec kwietnia, pytany w tej sprawie przez portal tvp.info, zapewniał, że kandydatka KO na prezydenta RP pozostanie ta sama: „Jestem przekonany, że ojców i matek tego sukcesu będzie jeszcze wielu. O to jestem spokojny”. – powiedział nam na konferencji prasowej Borys Budka. Dwa tygodnie później zarząd PO, na polecenie Budki, przez aklamację podjął decyzję, że kandydatem będzie Rafał Trzaskowski.





W sierpniu 2017 r. w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Borys Budka stwierdził, że „Unia Europejska wykazać surowość, musi postawić Polsce ultimatum, bo tylko wtedy, gdy zadziała zdecydowanie, rząd się podda”. - Jeśli reformy zostaną wdrożone, to będą konsekwencje - groził polityk PO.





W tym samym wywiadzie Budka skrytykował rządowy program 500 Plus, określając program wsparcia rodzin jako „nierozsądną reformę”. Podobnie ocenił reformę emerytalną Prawa i Sprawiedliwości, w wyniku której Polacy mogą przejść na emeryturę wcześniej. - To podoba się ludziom, jednak w dłuższej perspektywie nie jest to ani możliwe do sfinansowania, ani rozsądne – stwierdził.





Kilka dni później w rozmowie z portalem tvp.info twierdził, że „możliwe, że doszło do błędu przy tłumaczeniu”





Budka 7 maja br. mówił, że „dzięki determinacji i stanowczości pani marszałek Kidawy-Błońskiej, która jako pierwsza i jedyna konsekwentnie mówiła, że wybory muszą być bezpieczne i uczciwe; determinacji senatorów demokratycznej opozycji, ciężkiej pracy parlamentarzystów i stanowczej postawie samorządowców udało się doprowadzić do tego, że plan Kaczyńskiego o przeprowadzeniu wyborów 10 maja legł w gruzach”

Ten sam polityk 20 dni później stwierdził, że „całkowitą odpowiedzialność” za to, że wybory się nie odbyły „ponosi obóz władzy”.

