Prezydent: Wielkie inwestycje są kołem zamachowym gospodarki

– Wolność zapewnimy przez to, że gospodarka się rozwija. Napędem tego będą właśnie inwestycje, z których nie zrezygnujemy – powiedział w sobotę prezydent Andrzej Duda na terenie budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Prezydent wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MGMiŻŚ Markiem Gróbarczykiem złożyli w sobotę wizytę terenie budowy kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej.



Andrzej Duda w wypowiedzi dla mediów podkreślił, że budowa kanału żeglugowego w tym miejscu ma dać żeglarzom i Polsce suwerenność i wolność w zakresie korzystania z Zalewu Wiślanego. Przypomniał, że to inwestycja, która zapowiedział Jarosław Kaczyński jako premier w 2007 r.



– Potem, kiedy rządy się zmieniły, ta inwestycja została porzucona. Przez 8 lat rządzący Polską, koalicja PO-PSL w ogóle o niej nie wspomniała, nie realizowała jej, nie podejmowała w tym zakresie żadnych działań. Kiedy Zjednoczona Prawica wygrała wybory w 2015 r., a ja zostałem prezydentem wróciliśmy do czynnej realizacji tego wielkiego zadania – wskazywał Andrzej Duda.



Podkreślił, że ta inwestycja „ma charakter wzmacniania polskiej suwerenności, wzmacniania polskiej niezależności, wzmacniania polskiej wolności”. – Nie będziemy musieli prosić Rosjan o możliwość komunikowania się na Zalew Wiślany poprzez Cieśninę Pilawską, tylko będziemy mieli własne przejście, którym sami będziemy dysponowali – dodał prezydent.

Andrzej Duda przypomniał, że polska gospodarka jest „powoli, konsekwentnie i spokojnie” odmrażana. – Wierzę w to głęboko, że dzięki tym środkom zaradczym, które podjęliśmy w ramach tarczy antykryzysowej, dzięki środkom, które wypłaca Polski Fundusz Rozwoju przedsiębiorcom, dzięki temu, że przedsiębiorcy byli i są zwolnieni ze składek na ZUS, na KRUS, że dzięki temu polska gospodarka szybko się podniesie – powiedział.



Dodał, że polski naród i władze są ambitne. – Chcemy nadal realizować wielkie inwestycje. Nie chcemy ich przerywać, ograniczać, zmniejszać, a nie daj panie Boże z nich rezygnować, bo to wielkie inwestycje właśnie są siłą napędową gospodarki. To też pokazuje historia – zwrócił uwagę.



Prezydent przypomniał, że inwestycje – takie jak kanał żeglugowy i Centralny Port Komunikacyjny – dają miejsca pracy.

Trzy etapy budowy



Prace w miejscu przekopu to pierwszy etap z trzech etapów budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Przetarg na drugi etap ogłoszono 24 kwietnia tego roku a oferty od zainteresowanych firm najprawdopodobniej otwarte będą 22 czerwca.



Drugi etap budowy nowej drogi wodnej obejmuje rzekę Elbląg wraz z umocnieniem i obwałowaniami. Zbudowany zostanie trzeci most w Nowakowie o długości 104 metrów. Oprócz tego, odcinek drogi o długości 1550 metrów, która będzie służyła mieszkańcom. Most będzie się znajdował 650 metrów od obecnie istniejącego mostu pontonowego.



Oprócz tych inwestycji hydrotechnicznych i drogowych Urząd Morski w Gdyni planuje wykonanie znaków nawigacyjnych. Całość w przyszłości zostanie połączona trzecim odcinkiem, a więc przejściem przez Zalew Wiślany.



Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,8 km a jej głębokość to 5 m. Docelowo kanał ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm.

#wieszwiecej Polub nas