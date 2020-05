Nowy spot PiS. „Zgodne rządy czy koalicja chaosu?” [WIDEO]

Praca, nie kłótnie – ta maksyma przyświecała wspólnym rządom Zjednoczonej Prawicy oraz prezydenta Andrzeja Dudy przez ostatnie cztery i pół roku - powiedział w sobotę europoseł PiS Adam Bielan. Jego zdaniem, alternatywą dla zgodnych rządów ZP i Dudy jest „koalicja chaosu”. PiS zaprezentowało spot, w którym ukazano pozytywne efekty współpracy prezydenta Andrzeja Dudy z parlamentem i rządem.

Adam Bielan, szef sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy wskazywał na sobotniej konferencji prasowej, że maksyma „praca, nie kłótnie” przyświecała wspólnym rządom Zjednoczonej Prawicy oraz prezydenta Andrzeja Dudy przez ostatnie cztery i pół roku.



Jak dodał, to właśnie dzięki tej współpracy udało się szybko zrealizować kluczowe obietnice wyborcze i wprowadzić programy społeczne: 500+, 300+. 13. emerytura, a także obniżyć wiek emerytalny.



– Dzięki tej zgodnej współpracy między rządem, parlamentem a prezydentem udało się szybko przyjmować ważne ustawy w czasie kryzysu zdrowotnego związanego z epidemią koronawirusa. Zgodna współpraca rządu i prezydenta umożliwiła wprowadzanie kolejnych bardzo ważnych pakietów antykryzysowych w związku z globalnym kryzysem gospodarczym – wskazywał europoseł PiS.



Alternatywą dla tych „zgodnych rządów” – zdaniem Bielana – jest „koalicja chaosu”. – Skutki tego chaosu, tej politycznej awantury widzimy dzisiaj w Senacie opanowanym przez większość opozycyjną, który został przez opozycję zmieniony w izbę obstrukcji – wskazywał.

– Już niedługo Polacy w wyborach prezydenckich zdecydują, jakiego modelu współpracy chcą wprowadzenia w Polsce. Czy to będzie model zgodnej pracy na rzecz naszego kraju, czy to będzie jednak ciągła polityczna awantura i kłótnie – oświadczył.Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska wezwała opozycję do „zaprzestania obstrukcji i blokowania wyborów”. Apelowała o współpracę całej klasy politycznej w celu przeprowadzenia demokratycznych wyborów.