Wyłudzali pieniądze „na US Army”. Zatrzymano dwóch Nigeryjczyków

Zatrzymano dwóch Nigeryjczyków, którzy oszukali co najmniej siedem kobiet na kwotę ok. 420 tys. zł. – poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji. Mężczyźni, podając się za amerykańskich żołnierzy, lekarzy z Syrii, czy inżynierów, wyłudzali od kobiet pieniądze poprzez portale randkowe.

Jak przekazał policjant, funkcjonariusze wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji na terenie Wrocławia zatrzymali dwóch obywateli Nigerii, którzy za pośrednictwem internetowych portali randkowych oszukiwali samotne kobiety, wyłudzając od nich znaczne kwoty pieniędzy.



– Mężczyźni wprowadzali zauroczone nimi Polki w błąd, podawali się m.in. za amerykańskich żołnierzy, lekarzy z Syrii czy pracowników platform wiertniczych i przekonywali pokrzywdzone kobiety do przekazywania pieniędzy pod pretekstem rychłego spotkania i wspólnej przyszłości – poinformował asp. szt. Mariusz Mrozek.



Dodał, że mężczyźni działając w ten sposób oszukali co najmniej siedem kobiet na kwotę niemalże 420 tysięcy złotych.

Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące (fot, policja.pl)

W trakcie przeszukania kilku mieszkań na terenie Wrocławia, stołeczni policjanci, którym wsparcia udzielili funkcjonariusze straży granicznej z Jeleniej Góry, zabezpieczyli nośniki danych i dokumentację bankową, które mogą świadczyć o tym, że oszukanych w ten sposób kobiet może być znacznie więcej.



Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Mężczyznom zostały przedstawione zarzuty oszustwa. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.



– Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są dalsze zatrzymania. Śledczy weryfikują zebrany materiał dowodowy, pod kątem ustalenia kolejnych pokrzywdzonych kobiet – wyjaśnił asp. szt. Mariusz Mrozek i dodał, że to modelowy przykład tzw. oszustwa nigeryjskiego.



– Przestrzegamy przed zbytnią łatwowiernością, w szczególności w stosunku do osób poznanych przez internet – zaapelował asp. szt. Mariusz Mrozek.