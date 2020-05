W Tatrach nadal zima. Ratownicy odradzają wysokogórskie wycieczki

W wyższych partiach nadal Tatr nadal panuje zima. Szlaki są zasypane, miejscami występują oblodzenia. Ratownicy TOPR i pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują o rozważne planowanie wyjść w góry.

„Przypominamy, że w Tatrach panują trudne warunki. W wyższych partiach nadal panuje zima. Szlaki są zasypane, miejscami występują oblodzenia. Na najbliższe dni prognozowane są dalsze opady. W dolinach ulewne deszcze, wyżej śnieg. Prosimy o rozwagę i rezygnację z wyjść w wyższe partie Tatr” – czytamy na stronie Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego na Facebooku.



Śnieg w Tatarach leży od wysokości powyżej 1600 m n.p.m. Z Zakopanego widoczne są ośnieżone zbocza m.in. Giewontu i Kasprowego Wierchu. Z kolei TPN ostrzega, że rozmarzają tatrzańskie stawy. Lód na nich jest bardzo cienki i z łatwością może się załamać. Wejście na taką taflę może być śmiertelnie niebezpieczne.

W Tatrach aktywne są też niedźwiedzie. Niedźwiedzica z młodym była w ostatnim czasie widywana w Dolinie Jaworzynki. Władze TPN informują, że w razie spotkania z niedźwiedziem, należy spokojnie, bez gwałtownych ruchów oddalić się w przeciwnym kierunku.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: tvp.info, PAP

Wyruszając na górskie szlaki trzeba też pamiętać o zabraniu własnego prowiantu, ponieważ punkty gastronomiczne przy schroniskach funkcjonują w ograniczonym zakresie. Schroniska górskie wznowiły swoją działalność noclegową, ale na rygorystycznych zasadach. W schroniskach może przebywać określona liczba turystów, którzy wcześniej zarezerwowali nocleg. Nie ma możliwości tzw. noclegów zastępczych, czyli nocowania na podłodze.W okresie letnim, do 30 listopada po tatrzańskich szlakach można poruszać się od świtu do zmierzchu. Do odwołania zamknięty jest zielony szlak turystyczny na odcinku Hala Gąsienicowa - Rówień Waksmundzka. Nieczynna dla zwiedzających jest też Jaskinia Mroźna, która będzie remontowana.