Dziś zdejmujemy maseczki. Wirusolog mówi, czy to bezpieczne

W sytuacji, kiedy dzieli nas powyżej dwóch metrów od kolejnego człowieka, to noszenie maseczki jest groźniejsze od tego człowieka. Natomiast kiedy idziemy do sklepu, gdzie przewija się kilkaset osób, to z maseczką jest się bezpieczniejszym – mówił w Polskim Radiu specjalista w zakresie mikrobiologii i wirusologii, prof. Włodzimierz Gut.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Od soboty częściowo zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek – w przestrzeni otwartej i w niektórych przestrzeniach zamkniętych. Nadal trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, pojazdach komunikacji publicznej i kościołach.



Doradcy Głównego Inspektora Sanitarnego prof. Włodzimierz Gut mówił w Polskim Radiu, że na obecnym etapie rozwoju epidemii udało się ustabilizować liczbę nowych zakażeń. Jednocześnie zaznaczył, że nadal konieczne jest przestrzeganie obostrzeń sanitarnych, takich jak noszenie maseczek w dużych skupiskach ludzi.



Wskazywał też, że obowiązujące do tej pory obostrzenia pozwoliły na ograniczenie rozwoju epidemii – To jest sukces, a z drugiej strony nie jest dobrze, że liczba przypadków nie spada. Niemcy mają już bardziej komfortową sytuację. Wszystko zależy od ludzi, od tego jak będą się stosować do zasad. Mowa o dystansie, higienie i unikaniu dużych grup ludzi – przyznał.



Rośnie także liczba pytań odnośnie organizacji wesel, po zniesieniu pewnych obostrzeń przez rząd. Zdaniem profesora „wesela często łączą się z różnymi środkami, które rozluźniają naszą czujność i tutaj mam obawy”.

#wieszwiecej Polub nas