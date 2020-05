Koniec maja deszczowy, ale ciepły. W niedzielę możliwe burze

Zapowiada się ciepły, choć pochmurny koniec maja. W sobotę na termometrach od 12 do 19 stopni. W Tatrach opady śniegu. W niedzielę nadal ciepło, do 21 stopni na Ziemi Lubuskiej. W większości kraju zachmurzenie i opady deszczu. Na Lubelszczyźnie możliwe burze.

W sobotę na północnym zachodzie i zachodzie Polski dostrzegalne będzie zachmurzenie umiarkowane i gdzieniegdzie możliwy słaby deszcz. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz opadami deszczu.



Na Podlasiu, północy Lubelszczyzny i wschodzie Mazowsza wzrost zachmurzenia do całkowitego i tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, prognozowana wysokość opadów do 25 mm.



W Tatrach opady śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 cm do 10 cm.



Temperatura maksymalna w kraju od 12 stopni na Lubelszczyźnie, około 16 stopni, w centrum, do 19 na Mazurach, tylko na Podhalu około 9 stopni.



Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, z kierunków północnych. W Karpatach i na Lubelszczyźnie porywy wiatru nawet do 65 km/h. W Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy z soboty na niedzielę na wybrzeżu i Pomorzu zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze duże i całkowite.



Na wschodzie i południu kraju opady deszczu. Na południowym wschodzie opady o natężeniu umiarkowanym i silnym i tam prognozowana wysokość opadów do 35 mm.



W Tatrach nadal opady śniegu, przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 10 cm do 15 cm.



Na termometrach od 7 do 12stopni, nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich tam około 6 stopni.



Wiatr umiarkowany – na wybrzeżu i południowym wschodzie dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w całym kraju porywisty, z kierunków północnych. W Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 70 km/h, na Lubelszczyźnie, Mazowszu i gdzieniegdzie w centrum do 65 km/h. W Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.



W niedzielę na północy kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju duże i całkowite z opadami deszczu, na południu opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Na Lubelszczyźnie możliwe burze.



Temperatura maksymalna od 13 stopni, miejscami na południu i nad morzem, około 17, w centrum, do 21 stopni na Ziemi Lubuskiej. Chłodniej w rejonach podgórskich – tam od 7 do 12 stopni.



Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i południu dość silny, porywisty, z kierunków północnych. W górach porywy wiatru do 80 km/h, na wybrzeżu i Mazowszu do 65 km/h. W Tatrach zawieje i zamiecie śnieżne.