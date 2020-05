Zdejmujemy maseczki, możemy się gromadzić. Kolejny etap łagodzenia ograniczeń

Rozpoczyna się kolejny, czwarty etap znoszenia ograniczeń, wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Od soboty częściowo zniesiony zostaje obowiązek noszenia maseczek. Możliwe jest też m.in. organizowanie zgromadzeń publicznych z udziałem do 150 osób, a w sklepach przestają obowiązywać limity przebywających w nich osób.

W przestrzeni otwartej można od dziś przebywać bez maseczki, nadal jednak trzeba zakrywać usta i nos w sklepach, pojazdach komunikacji publicznej i kościołach.



Premier Mateusz Morawiecki mówił, że będzie obowiązywała jedna generalna zasada: w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie możliwe – zachowania dystansu dwumetrowego. Podkreślał, że jeżeli dwie osoby będą szły obok siebie, blisko, to dalej jest zalecane noszenie maseczek. Ust i nosa nie trzeba zakrywać w restauracji lub barze, kiedy zajmie się już miejsce przy stole.



Możliwe zgromadzenia publiczne



Od soboty możliwe jest organizowanie zgromadzeń publicznych z udziałem do 150 osób. To jeden z przepisów wprowadzonych w ramach czwartego etapu odmrażania gospodarki. Informując o przywróceniu prawa do organizowania zgromadzeń publicznych premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że jest to bardzo ważna swoboda obywatelska. Premier zaznaczył, że w zgromadzeniach może uczestniczyć do 150 osób, które powinny utrzymywać dystans.



W miejscach, w których występują ogniska koronawirusa, organizowanie zgromadzeń nie będzie możliwe. Decyzje w tej sprawie będą podejmować wojewódzkie inspektoraty sanitarne i władze samorządu terytorialnego.



Przy zachowaniu limitu 150 uczestników, można też organizować koncerty plenerowe.

Zniesienie limitów osób w sklepach



Od dziś w sklepach nie obowiązują już limity przebywających w nich osób. Zachowany został jednak obowiązek zasłaniania nosa i ust oraz zachowania dystansu. – Maseczki nie są cudownym lekiem, ale wciąż znajdują się w trójce najbardziej podstawowych zaleceń epidemicznych. To dezynfekcja, dystansowanie, maseczki – mówił szef rządu.



Zniesienie limitu osób dotyczy również lokali gastronomicznych, takich jak restauracje, kawiarnie i bary.



Od 30 maja zostaje zniesiony także limit wiernych w kościołach. Nadal jednak trzeba zachowywać dystans dwóch metrów między osobami.