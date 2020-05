Skandal we Włoszech. Powiązania sędziów z polityką ujrzały światło dzienne

We Włoszech głośno o powiązaniach sędziów i prokuratorów ze światem polityki. Po ujawnieniu nagrań z rozmów telefonicznych między byłym wiceprzewodniczącym Najwyższej Rady Sądownictwa Giovannim Legninim a jej ówczesnym członkiem Luca Palmarą, niektórzy politycy domagają się powołania nowej Rady. Prezydent Sergio Mattarella stwierdził, że może to zrobić tylko parlament.

Z nagranych rozmów wynika, że Giovanni Legnini polecił Luca Palmarze napisać notę przeciwko byłemu ministrowi spraw wewnętrznych, Matteo Salviniemu, dotyczącą niewpuszczenia do Włoch imigrantów ze statku „Diciotti”, przejętych w 2018 roku na Morzu Śródziemnym. Kiedy rozmowy i czaty zostały opublikowane, okazało się, że Giovanniego Legniniego ostrzegano, iż prowadzi kampanię wyborczą, a oskarżenia wobec ministra są prawnie wątpliwe.



Prezydent Sergio Mattarella poproszony o interwencję podkreśla, że konstytucja nie daje mu władzy rozwiązania Najwyższej Rady Sądownictwa, a jeśli parlamentarzyści opowiadają się za nowymi zasadami jej działania, to taką ustawę może zatwierdzić tylko parlament. Dodał, że bez względu na to, jak poważne zarzuty ciążą na pewnych osobach, to toczą się postępowania i każda ocena ze strony prezydenta może być interpretowana jako presja na orzekających. Ewentualne rozwiązanie Najwyższej Rady Sądownictwa może zaś spowolnić postępowania dyscyplinarne przeciwko sędziom.



Matteo Salvini, były minister, a dziś lider opozycji, czuje się stroną pokrzywdzoną i żąda rezygnacji ze stanowisk wszystkich uwikłanych w ten proceder. Chce też wyłonienia nowego składu Rady przez losowanie i głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. Polityk pyta: „Jak to jest, że na oczach 60 milionów Włochów jedno to niezawisłość władzy sądowniczej, a drugie to sprawowanie tej władzy w imię interesów partyjnych?”.

