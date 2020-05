Porozumienie Niemcy – UE w sprawie pomocy dla Lufthansy

Rząd Niemiec i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie pomocy finansowej dla niemieckiego flagowego przewoźnika lotniczego Lufthansa – poinformowały w piątek źródła bliskie nogocjacjom. Przewoźnik jest bliski bankructwa z powodu zamrożenia komunikacji lotniczej.

Podkreśla się, że porozumienie ma kluczowe znaczenie dla opracowania planu mającego uchronić przewoźnika przed upadłością spowodowaną przez pandemię koronawirusa i związanym z nią wstrzymaniem komunikacji lotniczej.



Według tych źródeł, które potwierdziły wcześniejsze informacje dziennika „Handelsblatt”, porozumienie przewiduje m. in., że Lufthansa przekaże konkurencji część swoich samolotów i tzw. slotów, czyli praw do przyjmowania, obsługi i odpraw samolotów przed startem.



Prawa te są bardzo cenne dla przewoźników ze względu na duże zatłoczenie zwłaszcza dużych portów lotniczych.



„Handelsblatt” twierdzi, że Lufthansa zrezygnuje z 24 slotów oraz, że Komisja domaga się, aby przewoźnik przekazał ok. 20 samolotów. Flota Lufthansy liczy obecnie ok. 100 maszyn.



Porozumienie musi być zaaprobowane przez radę nadzorczą Lufthansy a następnie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

źródło: pap

Wcześniej rada nadzorcza odrzuciła propozycję pakietu ratunkowego na sumę 9 mld euro, która przewidywała wsparcie kapitałowe państwa dla Lufthansy, po raz pierwszy od jej całkowitej prywatyzacji w 1997 r.Ocenia się, że rezerwy finansowe grupy, która obsługuje obecnie zaledwie ok. 1 proc. normalnej liczby pasażerów i traci codziennie kilkanaście milionów euro, wystarczą na zaledwie kilka tygodni. Przewoźnika może uratować jedynie szybkie „odmrożenie” działalności oraz redukcje liczby maszyn i personelu. Mówi się, że zwolnionych może być nawet 10 tys. osób.