Wójcik: Na ponad 800 więźniów skazanych za pedofilię jest dwóch duchownych

Na dziś w polskich więzieniach przebywa 868 osób skazanych prawomocnie za pedofilię. Wśród nich jest jeden ksiądz i jeden zakonnik – poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik.

Lepiej być pedofilem niż prawicowcem Film Sylwestra Latkowskiego, wyemitowany przez TVP, stał się przyczynkiem kolejnej awantury. Niektóre środowiska, zamiast potraktować go jako... zobacz więcej

– W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawia się wiele informacji w mediach na temat problemu pedofilii w polskim Kościele. To ja chcę (...) ujawnić dane z dziś, które poleciłem przygotować. Na dzisiaj w polskich więzieniach przebywa 868 osób skazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwa pedofilii – powiedział Wójcik w TVN24.



Jak dodał, wśród tych osadzonych jest jeden ksiądz i jeden zakonnik. – Dwie osoby na 868 osób, to jest 0,2 proc., i taka jest cała prawda, natomiast to jest o dwie osoby za dużo – podkreślił wiceminister.



Zaznaczył jednocześnie, że resort sprawiedliwości konsekwentnie walczy z przestępstwami pedofilii. – Wstrząsnął mną film braci Sekielskich, oglądałem i pierwszy film, i drugi film i każda taka sytuacja mną zawsze wstrząśnie, tak samo jak film pana Latkowskiego (...). Wiele lat nic nie zrobiono z pedofilią, aż do czasu, kiedy przyszła Zjednoczona Prawica – mówił Wójcik.



TVP wyemitowała ostatnio film Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało”, w którym opisano kulisy przestępstw Krystiana W., ps. Krystek, działającego w Trójmieście. Mężczyzna był określany przez media mianem „łowcy nastolatek”. Latkowski przywołał zeznania dziewcząt, które opisywały gwałty i molestowanie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wcześniej miała miejsce premiera na kanale YouTube drugiego filmu dokumentalnego Tomasza i Marka Sekielskich – opisującego przypadki pedofilii wśród księży – „Zabawa w chowanego”.Powstanie państwowej komisji do badania przypadków pedofilii zapowiedział premier Mateusz Morawiecki w maju ub.r., po premierze pierwszego filmu braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”, w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.Ustawa o państwowej komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 weszła w życie 26 września 2019 r. Pierwszy raport powinien być opracowany w ciągu roku od tej daty. Za powołaniem komisji podczas głosowania w Sejmie ubiegłej kadencji opowiedziała się większość polityków zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i opozycji.