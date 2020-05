Donald Trump: USA zrywają relacje z WHO

Podczas piątkowej konferencji prasowej prezydent USA Donald Trump skrytykował chiński rząd za „nadużycia”, obwiniając Pekin i Światową Organizację Zdrowia (WHO) o doprowadzenie do rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie. Amerykański przywódca ogłosił, że Stany Zjednoczone zrywają stosunki z WHO.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Podczas konferencji w Białym Domu Trump ponownie zarzucił chińskiemu rządowi, że jego działania doprowadziły do pandemii. Zapowiedział także, że środki przeznaczane dotąd przez USA na WHO zostaną przekierowane na inne potrzeby z zakresu zdrowia publicznego.



Trump oskarżył władze w Pekinie o wywieranie presji na Światową Organizację Zdrowia. Ocenił, że Chiny mają nad nią całkowitą kontrolę. Ogłosił także, że jego administracja zawiesi wjazd niektórych cudzoziemców z Chin. Określił ich jako zagrożenie dla bezpieczeństwa.

#wieszwiecej Polub nas