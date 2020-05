Kandydat PSL: Podwyższając wiek emerytalny, wypełniałem zapowiedzi Tuska

– Nigdy tak nie mówiłem, że ktoś mnie zmuszał (…); użycie słowa „zmuszanie” jest zupełnie czym innym niż „ogłoszenie w exposé” – powiedział w TVP Info Władysław Kosiniak-Kamysz. Kandydat PSL na prezydenta został zapytany o rolę b. premiera Donalda Tuska w kwestii podwyższenia wieku emerytalnego.

Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał jasno przyznać, że to Donald Tusk nakłonił go do podniesienia wieku emerytalnego, choć mogło to wynikać z niedawnych wypowiedzi lidera PSL. W lutym, w wywiadzie dla portalu dziennik.pl Kosiniak-Kamysz stwierdził, że podwyższenie wieku emerytalnego „było zapowiedzią premiera Tuska z jego expose i jako jego minister był zobowiązany ją zrealizować”.



– Nigdy tak nie mówiłem, że ktoś mnie zmuszał (…) To jest manipulacja, bo użycie słowa „zmuszanie” jest zupełnie czym innym niż ogłoszenie w expose, tak jak mówiłem. Pamiętam naszą rozmowę bardzo dobrze. Dawno było, ale pamiętam – stwierdził.



Kosiniak-Kamysz odniósł się też sprawy śmieci. Jego zdaniem, to nie samorządy odpowiadają za rosnące ceny ich wywozu, bo „nie wynika to z ich intencji”.



– To minister środowiska wyznacza rozporządzenie i realizacja tego rozporządzenia wymaga określonych uchwał przyjętych przez samorządy. Ale jeśli się daje rozporządzenie, które powoduje, że koszty odbioru śmieci rosną diametralnie, to dlatego jest podwyżka stawek, ale ona nie wynika z intencji samorządów, tylko wypełniania prawa, o którym wcześniej rozmawialiśmy – stwierdził.

