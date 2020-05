„O mało nie zostałem pobity”. Korwin-Mikke trafił na lewicową demonstrację

Okrzyki „Wypier***aj!”, „Precz z faszyzmem i nacjonalizmem!” usłyszał jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, kiedy w drodze do Sejmu natknął się na manifestację skrajnej lewicy. Na nagraniu widać m.in. jak został popchnięty przez jednego z demonstrujących. „O mało nie zostałem pobity (interweniowała policja) i nawymyślano mi od »faszystów«!” – skomentował sprawę sam polityk.

Nagranie zamieścił na swoim profilu na kanale YouTube Karol Wilkosz, asystent Korwin-Mikkego w Sejmie. Na filmie widać manifestację, zorganizowaną przed gmachem Sejmu. Obecni na niej byli działacze grup takich, jak Związek Syndykalistów Polskich, Organizacji Młodzieżowej PPS, Inicjatywy Antykapitalistycznej, a także partii Razem, jednak bez partyjnych emblematów – informuje lewicowy portal strajk.eu. Celem demonstracji było wyrażenie sprzeciwu wobec tarczy antykryzysowej, która ma – zdaniem manifestujących – uderzać w prawa pracownicze.



W pewnym momencie rozproszona wcześniej grupa zbiega się w jedno miejsce. Jak się okazuje, przyczyną jest jeden z liderów Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, który znalazł się w tłumie. Na materiale widać, że polityk dyskutuje ze zgromadzonymi.



Kiedy z kolei wycofuje się z grupy w kierunku Sejmu, jeden z manifestujących go popycha; inny zamachnął się na niego flagą.



– Wypier***aj! – krzyczy jeden z nich. Słychać też inne okrzyki. „Prowokacja, prowokacja!”, „Precz z faszyzmem i nacjonalizmem!” – skandują zgromadzeni lewicowcy.

źródło: YouTube

Pod filmem Wilkosz zamieścił komentarz samego Korwin-Mikkego.„Niesamowite! Szedłem sobie do Sejmu złożyć zeznanie majątkowe i wpadłem na demonstrację anarchistów. Zobaczyłem czarne flagi – OK, pomachałem przyjaźnie. I tu mnie zdumiało, bo wyczułem wrogość, a nie sympatię (anarchiści zawsze traktują libertarian jak nie do końca uświadomionych anarchistów)” – pisze polityk.„Sprawa się wyjaśniła: na czele demonstracji były flagi czarno-czerwone (anarcho-syndykalistów) domagających się - UWAGA: zasiłków społecznych od państwa!!!!!!! O mało nie zostałem pobity (interweniowała policja) i nawymyślano mi od »faszystów«!!! Wyjaśniam: w państwach faszystowskich zasiłki, jak najbardziej, istnieją. Co za czasy: liberałowie chcą przymusu ubezpieczeń, anarchiści interwencji państwa... W końcu i Hitler wyjdzie przy nich na liberała...” – dodał Korwin-Mikke.