Gwałtowne zamieszki w Minnesocie. Gubernator chce przywrócić porządek

Władze stanu Minnesota, armia i policja zajęły się gwałtownymi zamieszkami, które wybuchły wśród mieszkańców Minneapolis. Jak zapewnił w piątek gubernator stanu Minnesota, wykorzystywane są różne środki, aby zapewnić bezpieczeństwo w mieście. Tłumy wychodzą na ulicy ze względu na śmierć 46-letniego Afroamerykanina, który zmarł w wyniku brutalnej interwencji policjantów. FBI prowadzi śledztwo w tej sprawie.

– Jestem ufny w przywrócenie porządku – powiedział w piątek gubernator stanu Minnesota Tim Walz podczas konferencji dot. gwałtownych protestów w Minneapolis. Gubernator wezwał na pomoc Gwardię Narodową.

Zapewnił, że jego priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców. – Jako gubernator i zespół, który ze mną pracuje, działamy, aby uporządkować te sprawy; aby zaprowadzić porządek na ulicach – powiedział. Dodał, że pracują, aby „odnowić zaufanie w społeczeństwie”.



W czwartek rozpoczęło się planowanie potencjalnego zaangażowania Gwardii Narodowej z Minnesoty – poinformował generał tej brygady Jon A. Jensen. Jak dodał, przygotowują się do „nieznanej misji”.



– Zmobilizowaliśmy odpowiednią liczbę żołnierzy oraz odpowiednią liczbę żołnierzy, którzy mają wspierać tych, którzy będą dowodzić misją – powiedział Jensen. – Nigdy nie zostałam nam powierzona taka misja – zaznaczył.



Generał poinformował, że pierwsze zadanie zostało im przypisane bezpośrednio przez gubernatora. Gwardia ma wspierać działania w mieście Saint Paul, stolicy stanu Minnesota. – Drugie i trzecie zadanie przyszły razem z miasta Saint Paul, aby zapewnić bezpieczeństwo – oznajmił. teraz odtwarzane teraz odtwarzane Zamieszki na obrzeżach Minneapolis

Ludzie wychodzą na ulice nawet w nocy, aby wyrazić protest w zw. z dyskryminacją Afroamerykanów w USA oraz ze śmiercią George’a Floyd’a, który zmarł w wyniku brutalnego działania policjanta. Opublikowane we wtorek nagranie, na którym widać, jak funkcjonariusz przydusza szyję mężczyzny nogą wywołało reakcje internautów na całym świecie.



Podczas piątkowej konferencji komisarz Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego w stanie Minnesota, John Harrington powiedział, że funkcjonariusze mają zapewniać patrol stanowy. Zadaniem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wolności, własności oraz ludzkiego życia.



Gubernator Tim Walz w rozmowie z dziennikarzami zaznaczył, że musi „zwrócić się z prośbą do mieszkańców Minnesoty – tych w bólu, jak i tych, którzy czują, że sprawiedliwość nie została jeszcze wymierzona”. – Musicie nam pomóc stworzyć przestrzeń, aby ta sprawiedliwość mogła zostać wymierzona. To moje oczekiwania, aby to szybko nadeszło – powiedział.



Dodał, że jego „głównym priorytetem obecnie jest zaprowadzenie bezpieczeństwa”. – Zapewnienie, że to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin, nie wydarzy się dziś w nocy – podkreślił.

Minnesota Gov. Tim Walz has apologized for the arrest of a CNN reporter and camera crew and says he will have them released. “It was totally unacceptable.” https://t.co/wzsTRlW3I4 pic.twitter.com/7xec3wTnbm — CNN (@CNN) May 29, 2020

BREAKING: Minnesota Governor Walz declares state of emergency and deploys National Guard amid looting in Minneapolis and St. Paul pic.twitter.com/asrMVzxDO1 — BNO News (@BNONews) May 28, 2020

Breaking: Multiple structures are now engulfed in flames as riots continue in Minneapolis, Minnesota. Looting is now widespread in the city, with reports of looting miles away from the original protest location. pic.twitter.com/Mz6Y6Rcepo — PM Breaking News (@PMBreakingNews) May 28, 2020

#wieszwiecej Polub nas