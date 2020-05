9-latek zagryziony przez psy, gdy wyjmował listy ze skrzynki

Policja odnalazła ciało 9-letniego chłopca, który zaginął, gdy poszedł wyjąć listy ze skrzynki. Ustalono, że został zagryziony przez psy.

Buldog francuski zmasakrował właścicielkę Mieszkanka amerykańskiego stanu Illinois została zagryziona przez swojego buldoga francuskiego. Telewizja Fox News podała, że kobieta adoptowała... zobacz więcej

Do tragedii doszło w miejscowości Mount Vernon, leżącej na północ od miasta Little Rock w amerykańskim stanie Arkansas. 9-latek poszedł wyjąć listy ze skrzynki. Gdy nie wracał kilka minut, matka zaczęła go szukać. Zadzwoniła też na policję, zgłaszając zaginięcie.



Funkcjonariusze przyjechali na miejsce i rozpoczęli poszukiwania. Wkrótce na polu nieopodal domu rodzinnego odnaleźli okaleczone ciało chłopca. Jego matka zeznała, że widziała wcześniej grupę psów biegających po okolicy.



Biuro szeryfa hrabstwa Faulkner oświadczyło, że z związku ze sprawą przesłuchano dwie osoby. Złapano też dwa psy, które trafiły do lokalnego schroniska. Weterynarze postarają się ustalić, czy brały udział w ataku.

#wieszwiecej Polub nas