Trzaskowski miał „natychmiast” sprawdzić pensje pracowników żłobków. „Minęło kilka godzin”

– Pierwsze słyszę, natychmiast po programie to zweryfikuję – powiedział w wp.pl Rafał Trzaskowski, kiedy usłyszał, że pracownikom miejskich żłobków w Warszawie ucięto pensje. „Minęło kilka godzin od wywiadu. Czy dowiedział się Pan już, czy pracownicy żłobków otrzymali swoje pensje? Bo skarżą się, że przelewy są niższe od pensji minimalnej” – dopytał kandydata KO wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Przy okazji przypomniał o jednej z niespełnionych obietnic Trzaskowskiego z kampanii samorządowej.

– Dostaliśmy maila od czytelnika, ja nie jestem w stanie tego teraz zweryfikować, ale on pisze: „W dniu wczorajszym pracownicy żłobków miejskich w Warszawie, niestety gdy zajrzeli na konto, okazało się, że mają z niewiadomej przyczyny ucięte wynagrodzenia nawet o 500-600 zł netto, niektórzy nawet nie otrzymali minimalnej pensji do ręki, nie wiedzą co się dzieje” – powiedział do kandydata KO dziennikarz wp.pl Michał Wróblewski.



– Pierwsze słyszę, natychmiast po programie to zweryfikuję – odpowiedział mu Trzaskowski.



„Panie Trzaskowski, minęło kilka godzin od wywiadu. Czy dowiedział się Pan już czy pracownicy żłobków otrzymali swoje pensje? Bo skarżą się, że przelewy są niższe od pensji minimalnej” – napisał Kaleta na Twitterze.



„Przy okazji kolejny raz skłamał Pan na temat obietnicy żłobkowej. Obietnica jest jasna, a spośród 21 tysięcy miejsc dla dzieci w Warszawie opłaconych przez ratusz jest ledwie 12 tysięcy” – dodał wiceminister później. Kaleta zacytował obietnicę Trzaskowskiego z kampanii wyborczej z jesieni 2018 r.



„Po 2019 roku wszystkie dzieci w Warszawie będą miały zagwarantowaną opiekę żłobkową. Jeżeli dziecko nie znajdzie miejsca w żłobku publicznym (miejskim), miasto zapłaci za opiekę nad dzieckiem w placówce prywatnej” – deklarował wtedy Trzaskowski.



Dotąd obietnicy nie spełnił.

Zachęcam media do prostowania nieprawdziwych słów. pic.twitter.com/znlrmaMmzC — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) May 29, 2020

