Wybory prezydenckie. Dwugłos Kamińskiego i Budki ws. senackiej poprawki

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl, że zgłoszona przez wicemarszałek Senatu Gabrielę Morawską-Stanecką z Lewicy poprawka do ustawy ws. wyborów prezydenckich nie była „przedmiotem uzgodnień koalicyjnych”. Innego zdania jest jednak Michał Kamiński z PSL, który twierdzi, że Budka był na spotkaniu, na którym uzgodniono tę kwestię.

Poprawka zgłoszona przez Morawską-Stanecką i Kamińskiego oznacza, że wybory miałyby się odbyć po 6 sierpnia, czyli już po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy. Zdaniem Kamińskiego wśród polityków opozycji jest porozumienie w tej sprawie. Innego zdania jest jednak Borys Budka.



– Nie ma uzgodnień co do tej poprawki. Czekamy na opinie ekspertów, dlatego komisja ustawodawcza przerwała pracę i z tego, co wiem, wznowi ją o godz. 11 w poniedziałek. Poprawka zgłoszona przez panią wicemarszałek Morawską-Stanecką nie była przedmiotem uzgodnień koalicyjnych. Z moich informacji wynika, że może ona nie być w ogóle głosowana – wyjaśnia lider PO.



– Jedyne poprawki, które na razie podlegały uzgodnieniom, to były poprawki PSL-u dotyczące dwudniowych wyborów i wydłużenia pracy lokali wyborczych oraz nasza poprawka dotycząca wpisania kalendarza wyborczego do ustawy – dodaje Budka.



Kamiński mówi natomiast, że szef PO „był na spotkaniu, na którym się na to zgodziliśmy”. – Zobaczymy, jak zagłosuje Koalicja Obywatelska. Jestem przekonany, że w tej sprawie bardzo dużo mąci PiS – ocenia polityk PSL i dodaje, że wg niego politycy partii rządzącej „rozsiewają bardzo wiele pogłosek”, że jest w tej sprawie jakiś konflikt w opozycji. Kamiński, tak samo jak Budka, twierdzi, że poprawka nie będzie prawdopodobnie głosowana w izbie wyższej.

