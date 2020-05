Powraca afera policka. Agenci CBA przeszukali blisko 30 miejsc

Ciąg dalszy afery polickiej. CBA przeszukało prawie 30 miejsc w Polsce w sprawie oszustwa na szkodę zakładów chemicznych. Mowa o nieprawidłowościach, do jakich miało dochodzić w spółce w czasach rządów PO-PSL. Szczegóły sprawy przedstawił Adrian Nijak w materiale wyemitowanym w „Kronice” TVP3 Szczecin. Z zebranych przez dziennikarza informacji wynika, że przez trzy lata ze służbowych kart wydano 4,5 mln zł – publicznymi pieniędzmi płacono za wizyty w klubach ze striptizem, biżuterię, cygara, a nawet za operację biustu jednej z menedżerek. Spółka wynajęła też zespół muzyczny, który miał przygrywać Grzegorzowi Schetynie do kolacji w tureckim hotelu.

Stu funkcjonariuszy CBA zabezpieczyło dokumenty i dane elektroniczne w 30 miejscach na terenie całego kraju – informował dziś portal tvp.info. Czynności te mają związek ze śledztwem dotyczącym wyrządzenia szkody w majątku zakładów chemicznych w Policach. Mowa o 87 milionach złotych i zakupie większości udziałów w afrykańskiej spółce w czasie rządów PO-PSL.



Grupa Azoty Chemiczne Police SA przejęła kontrolny pakiet akcji w spółce African Investment Group z Dakaru.



– Za państwowe pieniądze, czyli nas wszystkich popełniano niewyobrażalne nadużycia i chciano kopać fosforyty w miejscu, gdzie tych fosforytów nie było. Kupowanie takiej kopalni to jest jakaś historia kryminalna – mówi Małgorzata Jacyna-Witt, przewodnicząca klubu radnych PiS w sejmiku województwa.



Poprzedni zarząd spółki nie przyznał się do winy. Sprawa jest rozwojowa i nie wykluczone są kolejne przeszukania. Zarzuty usłyszało już kilkanaście osób w tym kilku polityków PO. W aferze polickiej szokują też wyniki audytu przeprowadzonego przez nowy zarząd, który ujawnił, na co poprzednicy wydawali publiczne pieniądze.

#wieszwiecej Polub nas

Przez trzy lata ze służbowych kart wydano 4,5 miliona złotych. Według śledczych publicznymi pieniędzmi płacono za wizyty w klubach ze striptizem, zegarek za blisko 50 tysięcy złotych, biżuterię czy cygara.– Osoby na kierowniczych stanowiskach traktowały zakłady jak prywatny folwark, a nie jako publiczną spółkę i to jest absolutnie karygodne i niedopuszczalne – mówi Zbigniew Bogucki, inny radny PiS w sejmiku wojewódzkim.

Służbową kartą kredytową zapłacono za operację biustu jednej z menedżerek. Spółka wynajęła też zespół muzyczny za ponad 120 tysięcy złotych, który miał przygrywać Grzegorzowi Schetynie do kolacji w luksusowym tureckim hotelu.



Po tym zakupowym skandalu wybuchł kolejny. CBA zatrzymało trzech biznesmenów, którzy mieli korumpować byłego posła PO Stefana Niesiołowskiego. Polityk miał pomagać biznesmenom zawierać kontrakty z zakładami w Policach.



Według śledczych Niesiołowski miał załatwić biznesmenom trzy kontrakty na dostawy miału węglowego oraz fosforytów na łączną kwotę prawie trzynastu milionów złotych.