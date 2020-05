Najstarsza butelka koniaku sprzedana. „Powinien wciąż dobrze smakować” [WIDEO]

Na aukcji internetowej wylicytowano jedną z najstarszych butelek koniaku. Padła rekordowa kwota. Przez ostatnie 140 lat alkohol był przetrzymywany w rodzinnej piwnicy. Jej nowym nabywcą jest prywatny kolekcjoner z Azji.

Wylicytowany alkohol za 118 580 funtów pochodzi z 1762 roku. Azjata ustanowił rekord na najdroższą butelkę koniaku sprzedaną na aukcji, jak podał dom aukcyjny Sotheby’s. Zachowała się na niej także oryginalna etykieta.



Kolekcjoner nabył jedną z trzech najstarszych wciąż istniejących butelek tego rzadkiego koniaku Gautier. Jedna z dwóch mniejszych butelek znajduje się w muzeum we Francji, druga zaś została sprzedana na aukcji w Nowym Jorku w 2014 roku za 48 tys. funtów.



Według domu aukcyjnego, alkohol powinien nadal dobrze smakować. Stan butelki był „naprawdę dobry”.

#AuctionUpdate A bottle of Gautier Cognac 1762 - one of the world’s oldest surviving cognacs and the oldest vintage Cognac ever to be sold at auction - sells for £118,580. pic.twitter.com/9bbEc42qu3