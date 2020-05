Rębak wciągnął robotnika

Tragedia w zakładzie zajmującym się obróbką drewna. Rozdrabniarka wciągnęła mężczyznę; pracownik zginął.

Do tragedii doszło w środę rano w mieście Phenix w amerykańskim stanie Alabama. Władze poinformowały, że pracownik firmy Phenix Lumber Co. poszedł sprawdzić, dlaczego nie działa rozdrabniarka. Jego szczątki odnaleźli funkcjonariusze.



Zmarłym jest 34-letni Brandon Lee Vandyke. Biuro koronera hrabstwa Russell ustaliło, że zginął na miejscu.



Kpt. Darryl Williams z komisariatu policji w Phenix City oświadczył, że śledczy są przekonani, iż do śmierci Vandyke'a nie przyczyniły się osoby trzecie. Agenci federalnej Administracji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA) ustalą dokładne okoliczności zdarzenia.

