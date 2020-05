Podniebne akrobacje. Japończycy podziękowali pracownikom medycznym [WIDEO]

Japońskie Siły Samoobrony Powietrznej (JASDF) oddały hołd pracownikom medycznym, walczącym na pierwsze linii frontu z koronawirusem. Zespół akrobacyjny „Blue-Impulse” wykonał w piątek lot nad Centralnym Szpitalem Sił Samoobrony.

W piątek w Japonii potwierdzono 16 759 zachorowań na COVID-19 oraz 882 zgony, według NHK.

It was breathtakingly beautiful! Thank you so much, Blue Impulse. Thank you so very much, all the medical staff across the country🇯🇵

息を飲む美しさでした。ブルーパイロットの皆様、医療事業者の皆様、ありがとうございます🌈#医療事業者にエールを #blueimpulse #ブルーインパルス pic.twitter.com/LvaBVh5IL2