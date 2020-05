Słupsk: Czteroletnia dziewczynka wypadła z drugiego piętra w bloku

Czteroletnia dziewczynka wypadła z okna w mieszkaniu na drugim piętrze w Słupsku. Według wstępnych ustaleń policji, dziecko było jedynie pod opieką siedmioletniej siostry. Do wypadku doszło przed południem.

Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Słupsku Monika Sadurska powiedziała, że dziecko wypadło z okna na drugim piętrze w bloku w Słupsku. Dziewczynka spadła na trawnik i nie odniosła poważniejszych obrażeń. Ma ogólne potłuczenia, które nie zagrażają jej życiu. Dziecko trafiło do Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Słupsku, gdzie będzie diagnozowane.



Według wstępnych ustaleń, dziecko było jedynie pod opieką siedmioletniej siostry. Policja wyjaśnia, dlaczego dziewczynki zostały same w domu i co w tym czasie robili rodzice.



Policja wszczęła postępowanie z art. 210 kk, który dotyczy odpowiedzialności karnej za zaniedbanie obowiązku opieki nad osobą małoletnią; grozi za to do 5 lat więzienia.

