„Wandal” niszczył w Chorzowie opony w samochodach. Pozostanie bezkarny

Policjanci z Chorzowa (woj. śląskie) ustalili, kto stoi za zniszczeniem kilkunastu opon w samochodach na jednym z parkingów. Sprawca nie usłyszy jednak zarzutów, bo jest nim pies. Konsekwencje poniesie jednak właściciel zwierzęcia.

Opony miały być przebijane od prawie dwóch miesięcy na jednym z chorzowskich parkingów. Pomimo działań operacyjnych i śledczych sprawcy nie udawało się złapać. Policjanci zamontowali dlatego na parkingu kamery, które pomogły złapać sprawcę.



Wandalem okazał się pies. To on przegryzał opony. Policjantom udało namierzyć się właściciela czworonoga, który zobowiązał się do naprawienia szkody.



Nie uniknie on także odpowiedzialności za niezachowanie środków ostrożności podczas wyprowadzania zwierzęcia na spacer.

