Trzaskowski wymieniał koło? Zdjęcie może sugerować co innego

„Na trasie do Zielonej Góry taka przygoda. Pomogliśmy zmienić koło i jedziemy dalej!” – napisał wczoraj na Facebooku kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Do wpisu załączył zdjęcie, z którego wynika, jakoby faktycznie pomagał przy wymianie koła na trasie. Na portalu zyciestolicy.com.pl pojawiło się jednak zdjęcie, które sugeruje co innego.

Czytamy tam, że do redakcji portalu zgłosiła się pani Katarzyna, której wczoraj Trzaskowski miał wymieniać koło. Jak podkreśliła kobieta, prezydent stolicy czynnie w tym uczestniczył. Portal jednak „podejrzał” profil pani Katarzyny.



„Rzeczywiście trafiliśmy tam na zdjęcie uwieczniające tytaniczną pracę Prezydenta Warszawy. Rączki w kieszeni, brzuch do przodu i sprawne oko »Gospodarza Stolicy« nadzoruje usuwanie awarii. Prawie jak w Czajce” – czytamy na portalu. Rzeczywiście, na załączonej fotografii sytuacja wygląda inaczej niż na tej, którą zamieścił Trzaskowski. Prezydent Warszawy stoi tam z rękami w kieszeniach, obok mężczyzny wymieniającego koło.





