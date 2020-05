Od 1 czerwca częściowo jest odmrażana nauka w szkołach zawodowych

Od 1 czerwca można organizować zajęcia praktyczne dla uczniów klas III szkół branżowych I stopnia oraz zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III technikum – przypomina Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z epidemią od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Od 25 maja w szkołach podstawowych są organizowane zajęcia dla uczniów klas I-III. Forma zajęć dla nich ma zależeć od warunków epidemicznych w gminie i od możliwości spełnienia wytycznych sanitarnych. Organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i dla maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.



Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, od 1 czerwca częściowo jest odmrażana nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych.



Zgodnie z rozporządzeniami od 1 czerwca 2020 r. zajęcia praktyczne mogą być realizowane dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Zajęcia te będzie można realizować po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów – po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.



Jak podaje MEN, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrażą zgody na udział w zajęciach praktycznych, nadal będzie obowiązywało czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, podobnie jak dla uczniów – młodocianych pracowników pozostałych klas branżowej szkoły I stopnia.



„Tym samym do uczniów tych nadal będą miały zastosowanie przepisy art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” – informuje resort edukacji.

Według niego umożliwienie powrotu uczniom klas III branżowych szkół I stopnia do realizacji zajęć praktycznych pozwoli m.in. na lepsze przygotowanie tych uczniów do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu czeladniczego.



Od 1 czerwca uczniowie III klas technikum będą mogli realizować zajęcia praktyczne, ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Dotyczy to uczniów, którzy kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.



Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia, kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy od 18 maja.



Ponadto wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Udział w zajęciach praktycznych lub w praktykach zawodowych możliwy będzie po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletnich uczniów po uzyskaniu zgody ich rodzica lub opiekuna prawnego.



Od 1 czerwca szkoły podstawowe i średnie będą miały obowiązek zorganizowania konsultacji stacjonarnych dla wszystkich chętnych uczniów (nie tylko dla ósmoklasistów i maturzystów). Przy organizacji konsultacji stacjonarnych muszą być spełnione wytyczne ministra edukacji, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego.

Zgodnie z nimi dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych, a także przygotować też procedury przychodzenia i wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 mkw. na osobę, 2 m dystansu między osobami i 1,5 m odstępu między stolikami w sali podczas konsultacji.



W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali. Ma być ona wietrzona co najmniej raz na godzinę. Uczniowie mają zachowywać dystans między sobą, myć i dezynfekować ręce. Mają korzystać tylko z podręczników i przyborów, które przyniosą ze sobą z domu. Nie mogą ich sobie pożyczać.



W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń, jeśli u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.