„Wyjątkowo okrutny atak”. Lew zmasakrował głowę pracownicy zoo

35-letnia pracownica australijskiego zoo zaatakowana przez lwa w czasie sprzątania klatki. Kobieta doznała poważnych obrażeń głowy i szyi. Jej stan jest krytyczny.

Do zdarzenia doszło we wtorek w zoo w Shoalhaven (Australia).



Kobieta miała sprzątać klatkę lwom, kiedy została przez jednego zaatakowana. Na pomoc kobiecie ruszyli dwaj pracownicy zoo, którzy zabezpieczyli lwy i wezwali pogotowie do poszkodowanej.



Sanitariusze, którzy przybyli na miejsce, powiedzieli, że kobieta leżała nieprzytomna w zagrodzie z poważnymi obrażeniami, w tym ugryzieniami i skaleczeniami.



Poszkodowana w stanie krytycznym została przetransportowana helikopterem do szpitala w Sydney. Pracownicy pogotowia przekazali, że atak był „wyjątkowo okrutny”. Kobieta doznała ciężkich obrażeń głowy i szyi.



To nie jest pierwszy atak zwierząt w tym zoo. W 2014 r. Przewodnik został wciągnięty do wody przez krokodyla, ale udało mu się uciec.

