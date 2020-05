Hiszpański rząd zatwierdził comiesięczne wypłaty dla najuboższych

Rząd Hiszpanii zatwierdził w piątek comiesięczne wypłaty dla najbiedniejszych gospodarstw domowych, tzw. minimalny dochód życiowy. Jego beneficjenci otrzymają każdego miesiąca co najmniej 461 euro.

Jak powiedział na piątkowej konferencji prasowej w Madrycie wicepremier Pablo Iglesias, minimalna wypłata dla bezrobotnych obejmie około 850 tys. gospodarstw domowych w Hiszpanii. Dodał, że w sumie mieszka w nich 2,5 mln osób.



Iglesias wyjaśnił, że w zależności od liczby członków gospodarstwa domowego rozpiętość wypłat wyniesie od 461 do 1015 euro. Zaznaczył, że łącznie do końca roku rząd wyda na ten cel 3 mld euro.



W piątek po południu premier Pedro Sanchez uznał zatwierdzenie tzw. minimalnego dochodu życiowego za „wydarzenie historyczne”. Wyraził nadzieję, że decyzja ta „wpłynie na dobro całej Hiszpanii”.



„Żaden kraj nie rozwija się, jeśli zostawia na marginesie część swojej ludności” – napisał na swoim koncie na Twitterze Sanchez. Premier zaznaczył, że od kilku lat dążył do wprowadzenia tego „nowego filaru państwa dobrobytu”.



„Uczyni on Hiszpanię krajem bardziej sprawiedliwym i solidarnym” – podkreślił szef centrolewicowego gabinetu. „Ten dochód będzie niczym sieć ochrony dla najsłabszych. Ta sieć stała się jeszcze bardziej potrzebna w obliczu kryzysu, w którym żyjemy” – napisał Pedro Sanchez.

