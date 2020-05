Ryś Skalny nabrał sił i wrócił do lasu w Beskidzie Niskim [WIDEO]

Do natury w Beskidzie Niskim wrócił ryś o imieniu Skalny. Ostatnie miesiące spędził w bielskim ośrodku rehabilitacji zwierząt „Mysikrólik” – podali w piątek przyrodnicy ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.

Zimą Skalny nie bał się ludzi i zbliżył się do zabudowań w Desznicy. Był mocno wychudzony i osłabiony, a przez to niezdolny do samodzielnego polowania. Udało się go wówczas odłowić dzięki współpracy przyrodników z mieszkańcami i pracownikami Magurskiego Parku Narodowego. Bez tej interwencji zwierzę nie zdołałoby przeżyć.



Przez kolejne miesiące ryś nabierał sił w bielskim „Mysikróliku”. Teraz był już gotów do powrotu na wolność.



W porozumieniu z Magurskim Parkiem Narodowym ryś wypuszczony został w rejonie, który zajmowała jego matka. Została założona mu obroża telemetryczna. Dzięki niej przyrodnicy przez pierwszych kilka dni mogli obserwować jego zachowanie.



Z obserwacji przyrodników wynika, że zwierzę doskonale sobie radzi samo. „Wszystko wskazuje na to, że Skalny pamięta ten teren. Już w trzy dni po uwolnieniu udało mu się upolować młodą sarnę. Mamy nadzieję, że poradzi sobie bez matki. (...) Za kilkanaście miesięcy Skalny będzie już dorosły, obroża otworzy się i odpadnie” – podali przyrodnicy ze stowarzyszenia Wilk.





Rysie są ssakami drapieżnymi z rodziny kotowatych. Ich populacja w Polsce szacowana jest na ok. 300 osobników, a w Magurskim Parku Narodowym na trzy do pięciu. Dorosły ryś może mierzyć od 100 do 150 cm. Wysokość w kłębie sięga 75 cm. Osobniki, z wyjątkiem samic z młodymi, prowadzą samotne życie. Rysie użytkują duże areały, które w górach sięgają 100-140 km kw. W Polsce są pod ścisłą ochroną.



Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” zajmuje się ochroną przyrody, a szczególnie działaniami na rzecz ssaków drapieżnych – wilków, rysi, niedźwiedzi, wydr, borsuków i innych gatunków. Jego członkowie prowadzą działalność edukacyjną i badawczą.



Ośrodek „Mysikrólik” jest jednym z nielicznych w Polsce, który pomaga chorym lub kontuzjowanym dzikim zwierzętom. Jego twórcy, Agnieszka i Sławomir Łyczkowie, chcą stworzyć lecznicę z prawdziwego zdarzenia. Brakuje im jednak pieniędzy na sprzęt oraz remont pomieszczeń.



Ostatnio do swojego naturalnego środowiska wrócił rówież ryś Horaj, który od końca listopada przebywał Ośrodku dla Dzikich Zwierząt „„Mysikrólik”” w Bielsku-Białej.