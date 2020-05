W związku z przepisami o znoszeniu obostrzeń, które 30 maja wejdą w życie, kard. Nycz odwołał dyspensę od udziału w niedzielnych mszach św., apelując o korzystanie z sakramentów. Przypomniał, że obowiązkiem katolika jest przystąpienie do wielkanocnej komunii świętej.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Metropolita warszawski zwrócił uwagę, że transmisje telewizyjne i internetowe są formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach.



„Wydaje się, że msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji” – zauważył.



Odwołał także dyspensę z 26 marca 2020 r., co oznacza powrót do zwykłych zasad obowiązujących w prawie kościelnym. Mówią one o tym, że od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w mszy św. „zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi”.



Zwrócił uwagę, że obecna sytuacja pozwala na planowanie, nawet jeszcze przed wakacjami, w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży, uroczystości bierzmowania i komunii świętej.

#wieszwiecej Polub nas

Sanktuarium w Fatimie ponownie otwarte dla wiernych Władze sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie ogłosiły w poniedziałek otwarcie tego popularnego miejsca kultu dla wiernych. Było ono... zobacz więcej

Przypomniał, że obowiązkiem katolika jest przystąpienie do wielkanocnej komunii św. „Okres ten kończy się 7 czerwca br., w uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć, nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich” – zauważył.

Poprosił jednocześnie o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu.



Zwrócił uwagę, że podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie komunii św. na rękę. Mimo to, jak zaznaczył, „duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych”.



Podkreślił, że nowe przepisy pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. „W związku z tym, proszę księży proboszczów, by kierując się roztropnością, zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów” – napisał metropolita warszawski.