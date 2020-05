Ekonomista: Po pierwszym kwartale mamy znakomitą pozycję

Wiemy, że Polska nie uniknie redukcji PKB, ale po pierwszym kwartale mamy znakomitą pozycję. Mamy jeszcze przyrost, mimo że w połowie marca już była pandemia. My będziemy w bardzo dobrej pozycji, ale ta strata PKB nastąpi, te kolejne kwartały będą pokazywały to zwolnienie – powiedział w TVP Info ekonomista prof. Zbigniew Krysiak, prezes Instytutu Myśli Schumana. Jak dodał, sukcesem rządu jest to, że liczba bezrobotnych z powodu epidemii „jest marginalna w stosunku do innych państw”.

Produkt Krajowy Brutto w I kwartale 2020 r. wzrósł o 2,0 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,2 proc. rdr w IV kwartale 2019 r. – podawał GUS. Wcześniej GUS informował w szacunkach flash, że w I kwartale rdr PKB wzrósł o 1,9 proc.



Z danych GUS wynika także, że inwestycje w I kwartale wzrosły o 0,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 1,2 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 1,7 proc. rdr.

