Jest zawiadomienie do PKW i prokuratury ws. podpisów dla kandydata PO

Zdecydowaliśmy o złożeniu zawiadomienia do PKW w związku z podejrzeniem złamana kodeksu wyborczego poprzez zbiórkę podpisów, kiedy jeszcze nie została formalnie ogłoszona kampania, na kandydata, który nie został zarejestrowany. Chcemy, żeby PKW zbadała tę sprawę; złożymy również zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie – powiedział podczas konferencji prasowej radny PiS z Pragi-Południe Marek Borkowski.

Radni PiS z Pragi-Południe zawiadomili w piątek PKW i prokuraturę w sprawie nielegalnej zbiórki podpisów pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego.



Jak dodał Borkowski, zamierza złożyć także zawiadomienie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, „gdyż na tych podpisach znajdują się konkretne dane osobowe”.



– W Warszawie rządzi Platforma Obywatelska, ludzie boją się ujawniać takie sprawy. Ludzie do nas dzwonią, informują, że tak nie powinno być. Postanowiliśmy złożyć te doniesienia po informacjach dziennikarskich – mówił z kolei radny Sławomir Kalinowski.



Do sprawy odniósł się wcześniej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Nie dziwię się, że jest mnóstwo tego typu akcji spontanicznych. My mamy się przygotowywać do zbierania podpisów, natomiast podpisy nie powinny być zbierane – powiedział w Zielonej Górze. Jego zdaniem, rządzący powinni ogłosić datę wyborów i zapewnić odpowiedni czas na zbieranie podpisów.



To pokłosie artykułu portalu tvp.info; nasi dziennikarze ustalili, że w biurze rachunkowym prowadzonym przez radną dzielnicy Praga-Południe Bożenę Manarczyk (KO) zbierane są podpisy na listach poparcia pod kandydaturą Rafała Trzaskowskiego, mimo że jeszcze nie została ogłoszona data wyborów prezydenckich.

