Powstanie książka kucharska z przepisami na słynne dania z serialu „Przyjaciele”

To będzie prawdziwa gratka dla fanów serialu „Przyjaciele”. Niebawem ukaże się książka kucharska, w której znajdą się przepisy na potrawy przygotowywane przez bohaterów tego kultowego sitcomu z lat 90. Dzięki nim samodzielnie przyrządzimy m.in. legendarną kanapkę z indykiem Moniki, ciasteczka babci Phoebe oraz dania, którymi słynna szóstka z Manhattanu zajadała się podczas Święta Dziękczynienia.

Pilot „rysował” na niebie nad szpitalem [WIDEO] Nad szpitalem Addenbrooke w brytyjskim mieście Cambridge pojawił się zarys serca. Taki wzór na niebie utworzył samolot, który w czwartek wieczorem... zobacz więcej

Fani „Przyjaciół”, którzy ucieszyli się na wieść, że powstanie specjalny odcinek tego serialu, muszą na razie uzbroić się w cierpliwość. Zaplanowana na maj emisja tego rarytasu z powodu pandemii została przesunięta na późniejszy termin. Gorycz oczekiwania osłodzić może tymczasem wiadomość o tym, że powstać ma wyjątkowa książka kucharska, zawierająca przepisy na najsłynniejsze potrawy z serialu.



Widzowie, którzy oglądając kultowy sitcom, zastanawiali się, jak smakowałyby potrawy serwowane przez Monikę podczas organizowanej z okazji Święta Dziękczynienia uczty, niedługo będą mieli okazję to sprawdzić.

#wieszwiecej Polub nas

Wolontariusze uratowali pięć maleńkich jeżyków W Dzierżoniowie znaleziono pięć malutkich jeżyków. Gdyby nie pomoc wolontariuszy z Ekostraży z Wrocławia, czekałaby by ich śmierć. Maluchy udało... zobacz więcej

W książce „Friends: The Official Cookbook” znajdziemy 70 przepisów na dania i przekąski, którymi raczyli się bohaterowie tej legendarnej telewizyjnej serii.

Fani „Przyjaciół” doskonale pamiętają podarowaną Rossowi przez Monikę wyśmienitą kanapkę z indykiem, której kradzież doprowadziła go do załamania nerwowego, ciasteczka według tajnego przepisu babci Phoebe oraz słynną zapiekankę Rachel, będącą bodaj najbardziej niecodziennym połączeniem składników w historii kulinariów. Nie wspominając już o suto zastawionym stole podczas corocznych obchodów Święta Dziękczynienia, na którym za każdym razem lądowały największe rarytasy przyrządzone przez Monikę. Te i wiele innych dań znajdziemy na kartach książki, którą tworzy Amanda Yee.



Do każdego przepisu zostanie dołączony opis konkretnego odcinka serialu, w którym danie się pojawiło. Wedle zapowiedzi, receptury mają być one uporządkowane według stopnia trudności, tak, by sprostać oczekiwaniom zarówno utalentowanych kulinarnie niczym Monica Geller czytelników, jak i osób stroniących na co dzień od gotowania, za to kochających jedzenie – zupełnie jak Joey Tribbiani.



Dzięki tej wyjątkowej liście przekąsek, dań głównych, napojów i deserów, z łatwością przygotujemy inspirowaną serialem „Przyjaciele” imprezę tematyczną dla znajomych. „Friends: The Official Cookbook” na rynku wydawniczym pojawić się ma 22 września 2020 roku.