Trzaskowski o łamaniu prawa i radnej KO: Niesłychana energia

PiS doprowadziło do sytuacji, kiedy nie wiemy, kiedy odbędą się wybory i nie dziwię się, że mnóstwo jest tego typu akcji spontanicznych – mówił kandydat PO na prezydenta Rafał Trzaskowski, pytany o aferę związaną z nielegalną zbiórką podpisów.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Portal tvp.info ustalił, że w jednym z lokali na terenie stolicy zbierane są podpisy poparcia dla kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Nasi reporterzy udali się pod wskazany adres. Na miejscu okazało się, że taka sytuacja faktycznie ma miejsce. Biuro prowadzi radna Koalicji Obywatelskiej Bożena Manarczyk, której w kampanii samorządowej osobistego poparcia udzielił właśnie Trzaskowski.



W piątek Trzaskowski był pytany przez dziennikarzy o aferę związaną z nielegalnym zbieraniem podpisów pod listami jego poparcia. Nagranie ujawnił portal tvp.info. – Ja przez cały czas jasno mówię o tym, że podpisy mogą być zbierane dopiero, kiedy zostanie zarejestrowany komitet wyborczy, natomiast nie dziwię się tej niesłychanej energii ludzi, którzy rwą się do tego, żeby brać udział w wyborach – powiedział.



Jak mówił, PiS doprowadził do tego, że nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory. – I nie dziwię się, że mnóstwo jest tego typu akcji spontanicznych. My mamy prawo się przygotowywać do zbierania podpisów, natomiast oczywiście podpisy nie powinny być zbierane – zaznaczył kandydat PO na prezydenta.



– I to jest pytanie do pani marszałek (Sejmu Elżbiety Witek – przyp. red.), dlaczego nie jest gotowa do tego, żeby ogłosić termin wyborów, żeby jasno powiedzieć o procedurach, żeby wszystkich uspokoić. Bo to PiS powinien uspokoić obywateli, że będzie czas na zbieranie podpisów zgodne z Kodeksem wyborczym – powiedział Trzaskowski, zrzucając tym samym odpowiedzialność na marszałek Witek, która nie może podać terminu wyborów przed przyjęciem projektu ustawy dot. wyborów prezydenckich 2020 przez parlament i podpisania jej przez prezydenta.



A ustawa utknęła w Senacie, którego marszałek Tomasz Grodzki wbrew wcześniejszym zapewnieniom, że wybory mogłyby się odbyć 28 czerwca, ocenił, że do urn Polacy powinni iść po zakończeniu kadencji Andrzeja Dudy, jego dymisji lub po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej.

