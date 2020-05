Premier: Nie można poświęcić zdrowia Polek i Polaków dla wyników gospodarczych

Nasza walka z koronawirusem nadal trwa, ale nawet przez chwilę nie przestajemy wierzyć, że nie można poświęcić zdrowia Polek i Polaków dla wyników gospodarczych – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Premier przyznał, że docierają do niego sygnały z całej Europy, że nasze rozwiązania w sprawie walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami dla gospodarki okazały się wyjątkowo skuteczne. Jednak wyjątkowo satysfakcjonująca – podkreślił Morawiecki – jest dla niego analiza, której dokonał hiszpański ekonomista, związany z uczelniami IESE Business School i Boston University, profesor Luis M. Huete.



„Ten wybitny naukowiec zestawił bowiem dane medyczne z danymi ekonomicznymi i na tej podstawie pokazał, które państwa skutecznie ochroniły swoje gospodarki, a które skupiły się na ochronie zdrowia i życia swoich obywateli” – napisał Morawiecki, wskazując, że Polska jest w tym zestawieniu wyróżniona szczególnie, jako kraj, który w najlepszy sposób zrealizował oba te cele. Ponadto – jak dodał szef rządu – Polska jest w wąskim gronie najlepiej rozwiniętych krajów świata, takich jak Niemcy, Japonia czy Dania.



„Nasza walka z koronawirusem nadal trwa, ale nawet przez chwilę nie przestajemy wierzyć, że nie można poświęcić zdrowia Polek i Polaków dla wyników gospodarczych. To byłoby nieetyczne. To wielka zasługa ministra Łukasza Szumowskiego oraz tysięcy lekarzy i personelu medycznego, że nam się udało. Jednocześnie błyskawicznie opracowaliśmy projekty Tarczy Antykryzysowej i Finansowej. Przy ogromnej skali problemów okazało się jednak, że te rozwiązania działają! Chronią miejsca pracy i polską gospodarkę” – zaznaczył premier.





